Кризис в Венесуэле: что пишут западные медиа о "попытке переворота" в стране

В ночь на 30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец правлению Николаса Мадуро. В результате произошли массовые демонстрации, которые завершились столкновениями: почти полсотни человек пострадали, двое погибли. Рассказываем, как о "попытке переворота" пишут мировые сми.

Издание Spiegel начинает материал о кризисе в Венесуэле с упоминания о видеообращении Хуана Гуайдо и Николаса Мадуро, главных героев безумной борьбы за власть в стране. Так, Гуайдо опубликовал видео в Instagram. Он сидел перед белой стеной, был одет в темный костюм, а на столе стоял бюст освободителя Симона Боливара. В каком здании снимался родик неизвестно – местонахождение Гуайдо хранится в тайне. Упоминается и о видео, записанном лидером Венесуэлы в центре Каракаса.

Мадуро не имеет ни поддержки, ни уважения вооруженных сил и людей. Тиран прячется от страха за четырьмя стенами президентского дворца,

– сказал он, призывая венесуэльцев выйти на улицы 1 мая.

Позже Николас Мадуро появился на всех каналах страны и отметил: "оппозиционная группа ультраправых совершила попытку переворота с помощью "колумбийской олигархии" и "империализма США", но "у них ничего не получилось".

Мадуро выступал перед флагом Венесуэлы и выглядел уверенно и спокойно. Рядом с ним стояли министр обороны Владимир Падрино и несколько высших военных чиновников.

Он уже назначил трех специальных прокуроров для судебного расследования "попытки переворота" и добавил, что ответственные за это должны попасть в тюрьму – четкая угроза для Гуайдо.

Если бы этот конфликт был боксерским поединком, то этот раунд выиграл бы именно Мадуро,

– отмечает издание.

Теперь вопрос заключается в том, кто несет ответственность за существование Мадуро после попытки переворота? В Вашингтоне объяснили, что Кремль убедил его остаться, хотя самолет Мадуро уже был готов к вылету на Кубу. Гуайдо подтвердил, что "иностранные силы" помешали отъезду самопровозглашенного президента. Мадуро и российское правительство это отрицали.

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Однако журналисты издания добавляют, что было бы преждевременно говорить, что Гуайдо окончательно "проиграл". Он имеет огромную поддержку населения, многие солдаты перешли к нему – однако этого оказалось недостаточно.

Понятно одно: кризис Венесуэлы будет решен только с помощью международной помощи. До тех пор, пока Вашингтон и Москва не пришли к согласию относительно будущего Мадуро, есть мало надежды на то, что режим сменится.

CNN пишет, что Хуан Гуайдо признал, что антиправительственные акции этой недели не получили достаточной поддержки военных для свержения режима Мадуро.

Мы вынуждены признать, что было недостаточно (людей, – 24), мы должны настаивать, чтобы все вооруженные силы протестовали вместе. Мы не просим противостояния между братьями, наоборот. Мы просто хотим, чтобы они были на стороне народа,

– заявил Гуайдо 1 мая.

Телеканал цитирует организацию Human Rights Watch, которая сообщила о 168 задержанных во время демонстраций и стрельбе по протестующим и журналистам.

Во время своего первого публичного выступления с начала протестов Мадуро обратился к сторонникам с просьбой о "максимальной лояльности" и призвал их выйти на улицы, чтобы бороться за демократию.

Упомянута здесь и реакцию американских чиновников. В частности, президент США Дональд Трамп обратил внимание на страдания мирных жителей из-за политических распрей: "Это – ужасная вещь. Люди голодают, люди умирают. Нет пищи, нет воды. Это – невероятный беспорядок”.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что военные действия возможны и "если это то, что нужно (для Венесуэлы, – 24), именно это сделают Соединенные Штаты". Он также добавил, что Мадуро был готов к побегу, однако "Россия убедила его остаться". Мадуро и Кремль это отрицали.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанаган заявил, что Пентагон "сделал исчерпывающее планирования, поэтому не существует ситуации или сценария, по которому мы не будем иметь непредсказуемые обстоятельства".

ВВС также анализирует демонстрации в Венесуэле 2 мая и обращение Гуайдо и Мадуро к жителям страны.

Сторонники венесуэльской оппозиции проводят массовые акции протеста через день после насильственных столкновений с правительственными силами. Демонстрации состоялись во всех 23 штатах Венесуэлы.

"Мы будем продолжать работать с большей силой, чем когда-либо", – цитирует издание Гуайдо.

Местные СМИ сообщали об обстреле в районе Альтамира, что на востоке Каракаса, где регулярно собирается оппозиция. Национальная гвардия применила слезоточивый газ против демонстрантов. Некоторые протестующие бросали камни, другие же видели, как делали коктейли Молотова,

– описывает беспорядки в Каракасе ВВС.

Авиабаза La Carlota, где вчера происходили жестокие столкновения, выглядит как зона войны. Она была покрыта разбитым стеклом и кусками кирпича и камня, а также пулями и газовыми баллончиками. Там были сожжены мотоциклы и сгорел автобус, блокировавший улицу.

Офис ООН по правам человека заявил, что "чрезвычайно обеспокоен" сообщениями сил безопасности, которые использует "чрезмерную" силу против демонстрантов.

Кроме того, здесь вспомнили и о провластных митингах, на которые вышли сторонники Мадуро. Сам он заявил, что это рабочие Венесуэлы собираются, чтобы отпраздновать 1 мая. Провластный марш был мирным, с музыкой и танцами.

На остальной территории Каракаса, по словам корреспондентов ВВС, было абсолютно спокойно:

Мы видели людей, гуляющих с собаками и покупающих фрукты. Некоторые сказали, что не могут пойти на работу, поскольку так приказали их работодатели. Но остальные районы остаются мирными.

ВВС добавляет, что на пятницу, 3 мая, запланировано экстренное заседание Лимской группы стран Латинской Америки.

Al Jazeera также рассказывает о видеообращении венесуэльских лидеров и горячих моментах противостояния.

В западной части Каракаса венесуэльцы били в барабаны и несли плакаты с надписями о требованиях "свободы". На шоссе, расположенном недалеко от авиабазы на востоке столицы, правительственные силы применяли слезоточивый газ против демонстрантов.

В ООН заверили, что организацию "беспокоит" сообщение о том, что военные используют "чрезмерную" силу против мирных жителей.

В свете запланированных на сегодняшний день массовых протестов мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, а власти – уважать право на мирные собрания. Мы также предостерегаем от использования языка, что подстрекает людей к насилию,

– цитирует издание заявление ООН.

Мадуро обвинил Соединенные Штаты и Гуайдо в проведении "переворота". Сторонники правительства говорят, что они также готовы поддержать революцию, однако утверждают, что нынешняя ситуация является "следствием иностранной интервенции".

Хотя Гуайдо имеет поддержку США и десятков западных стран, Мадуро поддерживают вооруженные силы Венесуэлы, Россия, Китай, Иран, Турция и Куба.

Аналитики считают, что эти демонстрации будут иметь незначительное влияние на ход конфликта, а оппозиция еще не имеет достаточно поддержки и сил, чтобы осуществить изменения.

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Между тем уровень жизни в Венесуэле снизился. Лишь за несколько месяцев 2019 года состоялась череда отключений света и воды, что усилило и так уже сложную ситуацию для многих, кто столкнулся с гиперинфляцией, дефицитом продуктов питания и лекарств.

ООН утверждает, что четверть жителей Венесуэлы остро нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 миллиона страдают от недоедания.

Что происходит в Венесуэле?Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила Хуана Гуайдо, руководителя парламента, временным президентом.



Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA и ряда высокопоставленных чиновников и силовиков из окружения Николаса Мадуро.



За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов, средств гигиены.