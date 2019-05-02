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      В США заявили о недопустимости вмешательства России в дела Венесуэлы

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      В Белом доме осудили вмешательство России и Кубы в дела Венесуэлы
      В Белом доме осудили вмешательство России и Кубы в дела Венесуэлы / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты считают крайне тревожным и неприемлемым вмешательство России в ситуацию вокруг Венесуэлы, а также предоставление Москвой поддержки венесуэльского президента Николасу Мадуро.

      В распространенном на сайте Белого дома заявлении отмечается, что президент Дональд Трамп дал ясно понять России, что она должна покинуть вмешательства в дела Боливарианской Республики и должен отказаться от поддержки режима Мадуро.

      Читайте также: Помпео рассказал о причастности России к плану побега Мадуро из Венесуэлы

      Белый дом также в очередной раз раскритиковал Кубу за оказание помощи Венесуэле.

      В частности советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "Венесуэла дала понять, что устала от режима Мадуро и готова освободиться от него", и выразил поддержку оппозиционному лидеру Хуану Гуйдо.

      Президент Гуайдо смело ведет венесуэльский народ по улицам, а Мадуро скрывается где-то в военном бункере, окруженный кубинскими надзирателями и коррумпированными друзьями. Гуайдо показывает мужество лидера; Мадуро – ни кто иной, как трусливый автократ,
      – написал Болтон в своем Twitter.

      Что происходит в Венесуэле?

      В ночь с 29 на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты.

      Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице.

      Почему в Венесуэле не прекращаются протесты?Коротко – оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо и ее сторонники хотят лишить власти диктатора Мадуро. Последний же свой пост оставлять не хочет.

      Объемно – массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. По 2018 инфляция в Венесуэле превысило миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.

      Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, включая США, Канада, Австралия, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.

      Больше о политике Мадуро – смотрите в программе "Диктаторы".

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      Теги: Новости России Куба Новости США Венесуэла Новости политики
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