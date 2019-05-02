У США заявили про неприпустимість втручання Росії у справи Венесуели

Сполучені Штати вважають вкрай тривожним і неприйнятним втручання Росії в ситуацію навколо Венесуели, а також надання Москвою підтримки венесуельському президенту Ніколасу Мадуро.

У поширеній на сайті Білого дому заяві зазначається, що президент Дональд Трамп дав ясно зрозуміти Росії, що вона повинна покинути втручання у справи Боліваріанської Республіки та мусить відмовитися від підтримки режиму Мадуро.

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Білий дім також в черговий раз розкритикував Кубу за надання допомоги Венесуелі.

Зокрема радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що "Венесуела дала зрозуміти, що втомилася від режиму Мадуро та готова звільнитися від нього", та висловив підтримку опозиційному лідеру Хуану Гуйдо.

Президент Гуайдо сміливо веде венесуельський народ по вулицях, а Мадуро ховається десь у військовому бункері, оточений кубинськими наглядачами і корумпованими друзями. Гуайдо показує мужність лідера; Мадуро – не що інше, як боягузливий автократ,

– написав Болтон у своєму Twitter.

Interim President Guaido bravely leads the Venezuelan people through the streets, while Maduro hides in a military bunker somewhere, surrounded by his Cuban overseers and corrupt cronies. Guaido shows the courage of a leader; Maduro is nothing but a cowardly autocrat. pic.twitter.com/1PCp5dvL4X — John Bolton (@AmbJohnBolton) 1 травня 2019 р.

Що відбувається у Венесуелі?

В ніч з 29 на 30 квітня за місцевим часом лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро. Він оголосив фінальну фазу операції "Свобода", після чого по всій країні спалахнули протести.

Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів у столиці.

Чому у Венесуелі не припиняються протести?Коротко – опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо та її прихильники хочуть позбавити влади диктатора Мадуро. Останній же свою посаду залишати не хоче.



Більш розлого – масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.



Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.



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