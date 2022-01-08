Глава генштаба Великобритании отметил, что эти планы возникли из-за роста военной силы России. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в пятницу, 7 января.

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У нас нет гиперзвуковых ракет, но нам нужно их иметь,

– подчеркнул Тони Радакин.

Офицер также добавил, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. По его словам, он представил правительству военные варианты реакции на возможное вторжение России.

Какие страны имеют гиперзвуковое оружие

Известно, что США и Россия в последние годы соревнуются в разработке гиперзвуковых комплексов.

В то же время газета Financial Times сообщила, что китайская гиперзвуковая ракета, которая способна нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем, как поразить цель.

Пекин продемонстрировал "передовой космический потенциал, застав разведку США врасплох".