Об этом начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин рассказал в первом интервью в должности. Штаб он возглавил в ноябре 2021 года.

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Британия обеспокоена ситуацией вокруг Украины и готовит план действий

Глава британского штаба обороны Тони Радакин рассказал журналистам, что "глубоко озабочен" ситуацией на российско-украинской границе.

И подчеркнул, что уже передал британскому кабинету министров "военный выбор" – варианты планов действий, по которым Великобритания может следовать в случае развертывания вооруженного вторжения России в Украину.

Россия угрожает стабильности в Атлантике

Отдельно Тони Радакин обратил внимание, что "за прошедшие 20 лет Россия феноменально увеличила активность своих подводных лодок". Особенно в регионе Атлантики.

Глава штаба предостерег, что любую попытку россиян навредить подводным кабелям, являющимся важным глобальным инфраструктурным объектом, в Великобритании могут расценить как акт войны.

Также Радакин выразил непонимание, почему у России есть гиперзвуковое оружие, а у Великобритании нет. Он считает, что британцам здесь "есть над чем подумать".

Заявление главы штаба Британии прозвучало на фоне подготовки к переговорам в формате НАТО – Россия:

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