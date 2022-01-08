Об этом начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин рассказал в первом интервью в должности. Штаб он возглавил в ноябре 2021 года.

К слову Глава МИД Великобритании планирует вскоре посетить Украину

Британия обеспокоена ситуацией вокруг Украины и готовит план действий

Глава британского штаба обороны Тони Радакин рассказал журналистам, что "глубоко озабочен" ситуацией на российско-украинской границе.

И подчеркнул, что уже передал британскому кабинету министров "военный выбор" – варианты планов действий, по которым Великобритания может следовать в случае развертывания вооруженного вторжения России в Украину.

Обратите внимание: позиция Великобритании относительно угрозы России известна – новое масштабное российское вторжение в Украину было бы огромной стратегической ошибкой, за которую Кремль заплатит большую цену.

Россия угрожает стабильности в Атлантике

Отдельно Тони Радакин обратил внимание, что "за прошедшие 20 лет Россия феноменально увеличила активность своих подводных лодок". Особенно в регионе Атлантики.

Глава штаба предостерег, что любую попытку россиян навредить подводным кабелям, являющимся важным глобальным инфраструктурным объектом, в Великобритании могут расценить как акт войны.

Напомним: в конце 2020 года корабль ВМС Британии столкнулся с российской подлодкой в Северной Атлантике.

Также Радакин выразил непонимание, почему у России есть гиперзвуковое оружие, а у Великобритании нет. Он считает, что британцам здесь "есть над чем подумать".

Заявление главы штаба Британии прозвучало на фоне подготовки к переговорам в формате НАТО – Россия:

7 января в Брюсселе прошла внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения ситуации вокруг России и Украины и других вопросов.

10 января запланированы переговоры России и США в швейцарской Женеве, а 12 января будут советоваться Россия и НАТО.