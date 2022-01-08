Очільник генштабу Великої Британії зазначив, що ці плани виникли через зростання військової сили Росії. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся в п'ятницю, 7 січня.

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Ми не маємо гіперзвукових ракет, але нам треба їх мати,
– наголосив Тоні Радакін.

Офіцер також додав, що глибоко стурбований ситуацією на російсько-українському кордоні. З його слів, він представив уряду військові варіанти реакції на можливе вторгнення Росії.

Які країни мають гіперзвукову зброю

  • Відомо, що США та Росія останніми роками змагаються у розробці гіперзвукових комплексів.
  • Водночас газета Financial Times повідомила, що китайська гіперзвукова ракета, яка здатна нести ядерний боєзаряд, у серпні облетіла всю планету перед тим, як вразити ціль.
  • Пекін продемонстрував "передовий космічний потенціал, заставши розвідку США зненацька".

Що відомо про гіперзвукові ракети

Гіперзвукові ракети досягають швидкості у п'ять разів більшої, ніж швидкість звуку, але є повільнішими, ніж балістичні. Водночас не рухаються фіксованою параболічною траєкторією, як балістичні ракети, а маневрують, що ускладнює їхнє відстеження.