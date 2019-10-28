Проукраинского активиста Приходько в Крыму обвиняют в подготовке теракта

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ России 9 октября ворвались в дом и задержали украинского активиста Олега Приходько. Российская Федеральная служба безопасности предъявила обвинения Приходько.

Адвокат Назим Шеихмамбетов рассказал, что 28 октября прошли следственные действия с Олегом Приходько, пишет "Крым.Реалии".

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Проукраинскому активисту предъявили обвинения. Оккупационная власть подозревает его в подготовке теракта, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Адвокат добавил, что в деле назначили ряд экспертиз: амбулаторно-психиатрическую, биологическую, взрывотехническую и комплексную лингвистическую.

Почему Олега Приходько задержали?

Олега Приходько задержали российские силовики 10 октября в аннексированном Крыму. По словам адвоката Приходько, его обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. Также в качестве свидетеля задержали жену Олега – Любовь Приходько.

Впоследствии так называемый оккупационный суд отправил Приходько в следственный изолятор на 2 месяца – до 10 декабря 2019 года. Активист настаивал на том, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили.

Что известно об активисте Олеге Приходько? Российские силовики уже неоднократно задерживали активиста. Так, например, в 2016 году его задержали за украинские номерные знаки на автомобиле.



В феврале 2019 года силовики опять наведались к Олегу Приходько с обысками. У него забрали украинскую государственную символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и различную технику.