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      Проукраїнського активіста Приходька в Криму звинувачують у підготовці теракту

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      Олег Приходько
      Олег Приходько / ru.krymr.com

      В анексованому Криму працівники ФСБ Росії 9 жовтня увірвалися до будинку та затримали українського активіста Олега Приходька. Російська Федеральна служба безпеки пред’явила Приходьку звинувачення.

      Адвокат Назім Шеіхмамбетов розповів, що 28 жовтня пройшли слідчі дії з Олегом Приходьком, пише "Крим.Реалії".

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      Проукраїнському активісту пред'явили звинувачення. Окупаційна влада підозрює його у підготовці теракту, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин.

      Адвокат додав, що в справі призначили низку експертиз: амбулаторно-психіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну.

      Чому Олега Приходька затримали?

      Олега Приходька затримали російські силовики 10 жовтня в анексованому Криму. За словами адвоката Приходька, його звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Також як свідка затримали дружину Олега – Любов Приходько.

      Потім так званий окупаційний суд відправив Приходька у слідчий ізолятор на 2 місяці – до 10 грудня 2019 року. Активіст наполягав на тому, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули.

      Що відомо про активіста Олега Приходька?Російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.

      Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія
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