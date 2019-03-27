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      Проукраинского кандидата сняли с выборов генерального секретаря Совета Европы

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      Литовский депутат Андрюс Кубилюс не будет принимать участие в выборах в СЕ
      Литовский депутат Андрюс Кубилюс не будет принимать участие в выборах в СЕ / Фото из открытых источников

      Литовского депутата Андрюса Кубилюса исключили из перечня кандидатов на пост генерального секретаря Совета Европы.

      Сняли с выборов также гречанку Дору Бакояннис – договоренности об этом достигли государства-члены Совета Европы, сообщает "Европейская правда".

      Читайте также: Выборы в Европарламент: как изменится политика в отношении Украины

      Литовские медиа со ссылкой на свои источники подтверждают данные, что Кубилюс выбыл из этой гонки. Между тем комитет министров 27 марта принял формальное решение, которым направил в ПАСЕ две кандидатуры: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса.

      Данные о выборе только двоих подтвердил в Twitter также секретарь СЕ Даниэль Хольтген:

      Комитет министров Совета Европы представил на рассмотрение Парламентской ассамблеи две кандидатуры на пост генерального секретаря Совета Европы, которого должны избрать в июне: Марию Пейчинович-Бурич и Дидье Рейндерса,
      – написал он.

      Выборы в Совете Европы состоятся в июне 2019 года. Мандат нового генерального секретаря СЕ, который сменит на посту Турбьерна Ягланда, начнется 1 октября 2019 года.

      Что такое Совет Европы? Это международная организация, в которую входят 47 государств. Членство открыто для всех европейских стран, которые признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из наибольших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

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      Теги: Новости политики Европарламент ПАСЕ Евросоюз Литва
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