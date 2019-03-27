Проукраїнського кандидата зняли з виборів генерального секретаря Ради Європи

Литовського депутата Андрюса Кубілюса виключили з переліку кандидатів на пост генерального секретаря Ради Європи.

Зняли з виборів також гречанку Дору Бакоянніс – домовленість про це досягнули держави-члени Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".

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Литовські медіа з посиланням на свої джерела підтверджують дані, що Кубілюс вибув з цих перегонів. Натомість комітет міністрів 27 березня ухвалив формальне рішення, яким направив до ПАРЄ дві кандидатури: хорватку Марію Пейчинович-Бурич та бельгійця Дідьє Рейндерса.

Дані про вибір лише двох підтвердив у Twitter також речник РЄ Даніел Хольтген:

Комітет міністрів Ради Європи представив на розгляд Парламентської асамблеї дві кандидатури на пост генерального секретаря Ради Європи, якого мають обрати у червні: Марію Пейчинович-Бурич та Дідьє Рейндерса,

– написав він.

The Council of Europe Committee of Ministers today submits to the Parliamentary Assembly two candidates for appointment to the post of Secretary General, to be elected in June:



- Marija Pejčinović Burić (Croatia)

- Didier Reynders (Belgium) — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 27 березня 2019 р.

Вибори у Раді Європи відбудуться у червні 2019 року. Мандат нового генерального секретаря РЄ, котрий змінить на посаді Турбйорна Ягланда, розпочнеться 1 жовтня 2019 року.

Що таке Рада Європи? Це міжнародна організація, до якої входять 47 держав. Членство відкрите для усіх європейських країн, які визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.