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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Проукраїнського кандидата зняли з виборів генерального секретаря Ради Європи

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      Литовський депутат Андрюс Кубілюс не братиме участі у виборах до РЄ
      Литовський депутат Андрюс Кубілюс не братиме участі у виборах до РЄ / Фото з відкритих джерел

      Литовського депутата Андрюса Кубілюса виключили з переліку кандидатів на пост генерального секретаря Ради Європи.

      Зняли з виборів також гречанку Дору Бакоянніс – домовленість про це досягнули держави-члени Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".

      Читайте також: Вибори до Європарламенту: як зміниться політика щодо України

      Литовські медіа з посиланням на свої джерела підтверджують дані, що Кубілюс вибув з цих перегонів. Натомість комітет міністрів 27 березня ухвалив формальне рішення, яким направив до ПАРЄ дві кандидатури: хорватку Марію Пейчинович-Бурич та бельгійця Дідьє Рейндерса.

      Дані про вибір лише двох підтвердив у Twitter також речник РЄ Даніел Хольтген:

      Комітет міністрів Ради Європи представив на розгляд Парламентської асамблеї дві кандидатури на пост генерального секретаря Ради Європи, якого мають обрати у червні: Марію Пейчинович-Бурич та Дідьє Рейндерса,
      – написав він.

      Вибори у Раді Європи відбудуться у червні 2019 року. Мандат нового генерального секретаря РЄ, котрий змінить на посаді Турбйорна Ягланда, розпочнеться 1 жовтня 2019 року.

      Що таке Рада Європи? Це міжнародна організація, до якої входять 47 держав. Членство відкрите для усіх європейських країн, які визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

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      Теги: Новини політики Євросоюз ПАРЄ Європарламент Литва
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