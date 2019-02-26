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      Вибори до Європарламенту: як зміниться політика щодо України

      120 Читать новость на русском
      Європарламент
      Європарламент / Фото з відкритих джерел

      Український уряд розраховує на підтрмку Європейського парламенту після виборів, попри посиленення впливу популістів та ультраправих.

      Про це заявила віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає "Європейська правда".

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      За її словами, уряд всерйоз зважує можливість зміни європейських політики після європейських виборів.

      Виклик через вибори до Європарламенту з огляду на зростання популізму та ролі праворадикальних сил є серйозним. Не виключені такі зміни у складі Європарламенту, що можуть вплинути на підтримку України,
      – заявила віце-прем'єрка.

      Водночас вона не прогнозує таких зміни, які будуть здатні всерйоз змінити таку підтримку, зокрема – через інституційну сталість в ЄС. Всі дослідження підтверджують, що опоненти підтримки міжнародного права чи прибічники РФ не матимуть критичної маси у наступному скликанні Європарламенту, але є шанс, що вони намагатимуться зміщувати акценти.

      Віце-прем’єр водночас наголосила важливій умові, яка допоможе зберегти підтримку ЄС через інституційні механізми.

      Ми сподіваємося, що всі рішення і Єврокомісії, і Європейської ради, як-то підтримка реформ України – будуть тими інституційними речами, які не дадуть ЄС змінити курс на підтримку України, якщо Україна сама буде продовжувати той курс, яким ми йшли,
      – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

      Чергові вибори в Європарламент пройдуть 23-26 травня 2019 року в 27 країнах ЄС (без Великобританії), за результатами яких громадяни оберуть 705 депутатів ЄП.

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      Теги: Новини України Новини політики Європарламент Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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