Выборы в Европарламент: как изменится политика в отношении Украины

Украинское правительство рассчитывает на поддержку Европейского парламента после выборов, несмотря на усиление влияния популистов и ультраправых.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Европейская правда".

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По ее словам, правительство всерьез взвешивает возможность изменения политики после европейских выборов.

Вызов через выборы в Европарламент, учитывая рост популизма и роли праворадикальных сил, является серьезным. Не исключены такие изменения в составе Европарламента, которые могут повлиять на поддержку Украины,

– заявила вице-премьер.

В то же время она не прогнозирует такие изменения, которые будут способны всерьез изменить такую поддержку, в частности – через институциональное постоянство в ЕС. Все исследования подтверждают, что оппоненты поддержки международного права или сторонники РФ не будут иметь критической массы в следующем созыве Европарламента, но есть шанс, что они будут пытаться смещать акценты.

Вице-премьер одновременно отметила важное условие, которое поможет сохранить поддержку ЕС через институциональные механизмы.

Мы надеемся, что все решения и Еврокомиссии, и Европейского совета, как то поддержка реформ Украины – будут теми институциональными вещами, которые не дадут ЕС изменить курс на поддержку Украины, если Украина сама будет продолжать тот курс, которым мы шли,

– отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Очередные выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая 2019 года в 27 странах ЕС (без Великобритании), по результатам которых граждане изберут 705 депутатов ЕП.