Киберспециалисты СБУ обнаружили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиочастот Операции объединенных сил. По данным полиции, провайдер работал в Старобельске на Луганщине.

Интернет-провайдер нелегально использовал радиочастоты ВСУ. Правоохранители изъяли технику и документы в его офисе.

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Что известно о деятельности провайдера

Киберспециалисты СБУ установили, что злоумышленники незаконно использовали радиоэлектронное оборудование на радиочастотах, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокированию и нестабильной работе каналов управления войсками,

– отмечают в СБУ.

Полиция Луганской области установила:

интернет-провайдера, который действовал в Старобельске;

радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах спецпользования, что запрещено для гражданских.

Во время обыска правоохранители изъяли незаконное оборудование, техническую и другую документацию.

Что грозит провайдеру

Провайдера обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. Ему грозит штраф от 10,2 тысячи гривен до 17 тысяч гривен, заключение до 5 лет или до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, у провайдера конфискуют оборудование, с помощью которого он действовал.

СБУ обнаружила на Донбассе провайдера, который незаконно использовал радиочастоты ВСУ / Фото СБУ и Нацполиции