Провайдер на Донбассе незаконно использовал радиочастоты ВСУ
Киберспециалисты СБУ обнаружили и пресекли несанкционированное вмешательство в работу радиочастот Операции объединенных сил. По данным полиции, провайдер работал в Старобельске на Луганщине.
Источник:СБУ
Интернет-провайдер нелегально использовал радиочастоты ВСУ. Правоохранители изъяли технику и документы в его офисе.
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Что известно о деятельности провайдера
Киберспециалисты СБУ установили, что злоумышленники незаконно использовали радиоэлектронное оборудование на радиочастотах, принадлежащих Вооруженным силам Украины.
Этот частотный диапазон запрещен для использования гражданскими. Противоправные действия подозреваемых могли привести к блокированию и нестабильной работе каналов управления войсками,
– отмечают в СБУ.
Полиция Луганской области установила:
- интернет-провайдера, который действовал в Старобельске;
- радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах спецпользования, что запрещено для гражданских.
Во время обыска правоохранители изъяли незаконное оборудование, техническую и другую документацию.
Что грозит провайдеру
Провайдера обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. Ему грозит штраф от 10,2 тысячи гривен до 17 тысяч гривен, заключение до 5 лет или до 3 лет с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, у провайдера конфискуют оборудование, с помощью которого он действовал.
СБУ обнаружила на Донбассе провайдера, который незаконно использовал радиочастоты ВСУ / Фото СБУ и Нацполиции
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