Имеют двойное гражданство: СБУ разоблачила на Прикарпатье 3 чиновников
Сотрудники Службы безопасности разоблачили трех чиновников Ивано-Франковской области на двойном гражданстве. Их уже уволили с занимаемых должностей.
В СБУ отметили, что должности этих лиц предусматривали допуск к информации с ограниченным доступом, в частности в оборонной сфере.
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Что известно о должностных лицах с двойным гражданством
- Паспорт гражданина одной из европейских стран выявлено у заместителя директора департамента облгосадминистрации.
- Иностранное гражданство имел и чиновник Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. Его должностные обязанности предусматривали доступ к служебной информации в оборонной сфере.
- С паспортом гражданки соседней страны ЕС оказалась чиновница, работа которой была связана с использованием данных информационных систем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда.
По материалам СБУ, уличенных бипатридов уволено с занимаемых должностей. После обжалования соответствующего решения двумя чиновниками, Верховный суд Украины подтвердил законность их увольнения с госслужбы. Третья нарушительница не обжаловала свое увольнение в судебных инстанциях,
– сообщили правоохранители.
Сейчас продолжаются мероприятия по изучению обстоятельств пребывания этой категории лиц за рубежом.
Двойное гражданство в Украине: что известно
- Совет национальной безопасности и обороны 26 февраля рассмотрел вопрос двойном гражданстве для украинцев.
- Сейчас Кабмин должен разработать специальный законопроект, который будет регулировать этот вопрос.
- 4 марта президент Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие, подписав соответствующий указ.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с государствами Евросоюза и другими "дружественными странами". Однако двойному гражданству с Россией в Украине скажут твердое "нет".
- По состоянию на апрель 2021 года в Украине запрещено двойное гражданство.
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