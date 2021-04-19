Працівники Служби безпеки викрили трьох чиновників Івано-Франківської області на подвійному громадянстві. Посадовців вже звільнили.

У СБУ зазначили, що посади цих осіб передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, зокрема в оборонній сфері.

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Що відомо про посадовців з подвійним громадянством

Паспорт громадянина однієї з європейських країн виявлено у заступника директора департаменту облдержадміністрації.

Іноземне громадянство мав і високопосадовець Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Його посадові обов’язки передбачали доступ до службової інформації в оборонній сфері.

З паспортом громадянки сусідньої країни ЄС виявилася чиновниця, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.

За матеріалами СБУ, викритих біпатридів звільнено із займаних посад. Після оскарження відповідного рішення двома чиновниками, Верховний Суд України підтвердив законність їх звільнення з держслужби. Третя порушниця не оскаржувала своє звільнення в судових інстанціях,

– повідомили правоохоронці.

Наразі тривають заходи щодо вивчення обставин перебування цієї категорії осіб за кордоном.

Довідка: Відповідно до Закону України "Про державну службу", у разі встановлення факту наявності у держслужбовця іноземного громадянства, він підлягає звільненню у триденний термін.

Подвійне громадянство в Україні: що відомо

Рада національної безпеки та оборони 26 лютого розглянула питання подвійного громадянства для українців.

Наразі Кабмін має розробити спеціальний законопроєкт, який регулюватиме це питання.

4 березня президент Володимир Зеленський ввів рішення РНБО у дію, підписавши відповідний указ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує дозволити подвійне громадянство з державами Євросоюзу та іншими "дружніми країнами". Однак подвійному громадянству з Росією в Україні скажуть тверде "ні".

Станом на квітень 2021 року в Україні заборонено подвійне громадянство.

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