Кіберфахівці СБУ виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіочастот Операції об'єднаних сил. За даними поліції, провайдер працював у Старобільську на Луганщині.

Інтернет-провайдер нелегально використовував радіочастоти ЗСУ. Правоохоронці вилучили техніку та документи в його офісі.

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Що відомо про діяльність провайдера

Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисники незаконно використовували радіоелектронне обладнання на радіочастотах, які належать Збройним силам України.

Цей частотний діапазон заборонений для використання цивільними. Протиправні дії підозрюваних могли спричинити блокування і нестабільну роботу каналів керування військами,

– зазначають у СБУ.

Поліція Луганської області встановила:

інтернет-провайдера, який діяв у Старобільську;

радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спецкористування, що заборонене для цивільних.

Під час обшуку правоохоронці вилучили незаконне обладнання, технічну та іншу документацію.

Що загрожує провайдеру

Провайдера звинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів. Йому загрожує штраф від 10,2 тисячі гривень до 17 тисяч гривень, ув'язнення до 5 років або до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади. Окрім того, в провайдера конфіскують обладнання, за допомогою якого він діяв.

СБУ виявила на Донбасі провайдера, що незаконно використовував радіочастоти ЗСУ / Фото СБУ та Нацполіції