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      Провал голосования за избирательную реформу спровоцировал новые протесты в Грузии

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      Новая волна протестов в Тбилиси
      Новая волна протестов в Тбилиси / AsatianiSofio

      Парламенту Грузии не удалось принять поправки в конституцию, которые предусматривают переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года. Именно это спровоцировало новую волну протестов вечером 14 ноября.

      После провала этого решения представители оппозиционных политических сил, движения "Стыдно" и общественные активисты перекрыли проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси, сообщает "Грузия Online".

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      Протестующие требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

      Протести у Грузії
      Люди начали собираться на на проспекте Руставели / twitter

      Участники акции протеста расставили на проезжей части деревянные конструкции. Автомобильное движение на Руставели уже перекрыто. У здания парламента активисты начали разбивать палатки.

      Протести в Грузії
      Активисты расставили палатки / twitter

      Протестующие призывают людей выходить на улицы Тбилиси и присоединяться к акции с требованием досрочных выборов.

      Протести в Грузії
      Протесты спаланулы после провала голосования за избирательную реформу / twitter

      Вместе с тем власти уже начали взыскивать в организации протестов отряды спецназовцев.


      Полиция начала свозить водометы / twitter

      Почему вспыхнули протесты

      Дело в том, что переход на пропорциональную систему была одним из обещаний правящей партии во время уличных протестов, охвативших Грузию летом этого года. Сразу после объявления негативного итога голосования несколько депутатов правящей политсилы заявили о выходе из нее.

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      14 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Фотоновости Новости Грузии Протесты Новости Украины Новости политики
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