Провал голосования за избирательную реформу спровоцировал новые протесты в Грузии

Парламенту Грузии не удалось принять поправки в конституцию, которые предусматривают переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года. Именно это спровоцировало новую волну протестов вечером 14 ноября.

После провала этого решения представители оппозиционных политических сил, движения "Стыдно" и общественные активисты перекрыли проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси, сообщает "Грузия Online".

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Протестующие требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.



Люди начали собираться на на проспекте Руставели / twitter

Участники акции протеста расставили на проезжей части деревянные конструкции. Автомобильное движение на Руставели уже перекрыто. У здания парламента активисты начали разбивать палатки.



Активисты расставили палатки / twitter

Протестующие призывают людей выходить на улицы Тбилиси и присоединяться к акции с требованием досрочных выборов.



Протесты спаланулы после провала голосования за избирательную реформу / twitter

Вместе с тем власти уже начали взыскивать в организации протестов отряды спецназовцев.



Полиция начала свозить водометы / twitter

After #georgianparliament didn't approve the change to a full-proportional election system as it was agreed on after heavy #protests in 06/2019, another demonstration is taking place on #RustaveliAvenue in #Tbilisi expressing anger over ruling #georgiandream party & #ivanishvili pic.twitter.com/j2bRCB5z97 — FelixWeiß (@eurospektive) November 14, 2019

Почему вспыхнули протесты

Дело в том, что переход на пропорциональную систему была одним из обещаний правящей партии во время уличных протестов, охвативших Грузию летом этого года. Сразу после объявления негативного итога голосования несколько депутатов правящей политсилы заявили о выходе из нее.