Провал голосування за виборчу реформу спровокував нові протести у Грузії
Парламенту Грузії не вдалося прийняти поправки до конституції, які передбачають перехід на пропорційну виборчу систему з 2020 року. Саме це спровокувало нову хвилю протестів надвечір 14 листопада.
Після провалу цього рішення представники опозиційних політичних сил, руху "Соромно" та громадські активісти перекрили проїжджу частину проспекту Руставелі у Тбілісі, повідомляє Грузія Online.
Цікаво: Родичі героїв Небесної сотні знову пікетують Офіс Президента: основні вимоги
Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії і проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.
Люди почали збиратися на на проспекті Руставеллі / twitter
Учасники акції протесту розставили на проїжджій частині дерев’яні конструкції. Автомобільний рух на Руставелі вже перекрито. Біля будівлі парламенту активісти почали розбивати намети.
Активісти розставили намети / twitter
Протестувальники закликають людей виходити на вулиці Тбілісі й приєднуватися до акції з вимогою дострокових виборів.
Протести спаланули після провалу голосування за виборчу реформу / twitter
Разом з тим влада вже почала стягувати до осередку протестів загони спецпризначенців.
Поліція почала стягувати водомети / twitter
Чому спалахнули протести
Річ у тім, що перехід на пропорційну систему був однією з обіцянок керівної партії під час вуличних протестів, які охопили Грузію влітку цього року. Одразу після оголошення негативного підсумку голосування кілька депутатів провладної політсили заявили про вихід із неї.
Вибір редакції
-
Трамп надав республіканцям стенограму першої телефонної розмови з Зеленськимсьогодні , 00:42
-
Путін хоче, щоб Україна домовлялась про особливий статус Донбасу з окупантами14 листопада , 23:10
-
Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної14 листопада , 22:35