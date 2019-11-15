Провал голосування за виборчу реформу спровокував нові протести у Грузії

Парламенту Грузії не вдалося прийняти поправки до конституції, які передбачають перехід на пропорційну виборчу систему з 2020 року. Саме це спровокувало нову хвилю протестів надвечір 14 листопада.

Після провалу цього рішення представники опозиційних політичних сил, руху "Соромно" та громадські активісти перекрили проїжджу частину проспекту Руставелі у Тбілісі, повідомляє Грузія Online.

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Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії і проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.



Люди почали збиратися на на проспекті Руставеллі / twitter

Учасники акції протесту розставили на проїжджій частині дерев’яні конструкції. Автомобільний рух на Руставелі вже перекрито. Біля будівлі парламенту активісти почали розбивати намети.



Активісти розставили намети / twitter

Протестувальники закликають людей виходити на вулиці Тбілісі й приєднуватися до акції з вимогою дострокових виборів.



Протести спаланули після провалу голосування за виборчу реформу / twitter

Разом з тим влада вже почала стягувати до осередку протестів загони спецпризначенців.



Поліція почала стягувати водомети / twitter

After #georgianparliament didn't approve the change to a full-proportional election system as it was agreed on after heavy #protests in 06/2019, another demonstration is taking place on #RustaveliAvenue in #Tbilisi expressing anger over ruling #georgiandream party & #ivanishvili pic.twitter.com/j2bRCB5z97 — FelixWeiß (@eurospektive) November 14, 2019

Чому спалахнули протести

Річ у тім, що перехід на пропорційну систему був однією з обіцянок керівної партії під час вуличних протестів, які охопили Грузію влітку цього року. Одразу після оголошення негативного підсумку голосування кілька депутатів провладної політсили заявили про вихід із неї.