04:16
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Провал голосування за виборчу реформу спровокував нові протести у Грузії

      47 Читать новость на русском
      Нова хвиля протестів у Тбілісі
      Нова хвиля протестів у Тбілісі / AsatianiSofio

      Парламенту Грузії не вдалося прийняти поправки до конституції, які передбачають перехід на пропорційну виборчу систему з 2020 року. Саме це спровокувало нову хвилю протестів надвечір 14 листопада.

      Після провалу цього рішення представники опозиційних політичних сил, руху "Соромно" та громадські активісти перекрили проїжджу частину проспекту Руставелі у Тбілісі, повідомляє Грузія Online.

      Цікаво: Родичі героїв Небесної сотні знову пікетують Офіс Президента: основні вимоги

      Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії і проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

      Протести у Грузії
      Люди почали збиратися на на проспекті Руставеллі / twitter

      Учасники акції протесту розставили на проїжджій частині дерев’яні конструкції. Автомобільний рух на Руставелі вже перекрито. Біля будівлі парламенту активісти почали розбивати намети.

      Протести в Грузії
      Активісти розставили намети / twitter

      Протестувальники закликають людей виходити на вулиці Тбілісі й приєднуватися до акції з вимогою дострокових виборів.

      Протести в Грузії
      Протести спаланули після провалу голосування за виборчу реформу / twitter

      Разом з тим влада вже почала стягувати до осередку протестів загони спецпризначенців.


      Поліція почала стягувати водомети / twitter

      Чому спалахнули протести

      Річ у тім, що перехід на пропорційну систему був однією з обіцянок керівної партії під час вуличних протестів, які охопили Грузію влітку цього року. Одразу після оголошення негативного підсумку голосування кілька депутатів провладної політсили заявили про вихід із неї.

      blog_ava
      Росія відкрила морський фронт агресії проти України, – командувач ВМС Воронченко
      14 листопада
      16031
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Протести Новини Грузії Фотоновини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ув'язнення Луценка та справа Павліченків: чим "прославився" суддя ВСУ, якого мали люструвати
      сьогодні , 00:07 Ув'язнення Луценка та справа Павліченків: чим "прославився" суддя ВСУ, якого мали люструвати
      Ірина Шиба 340
      Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної
      14 листопада , 22:35 Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної
      Ірина Кошанська 1124
      Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
      14 листопада , 21:09 Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
      Ірина Полицька 771
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      14 листопада , 21:01 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 1088
      Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      14 листопада , 20:55 Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      Ігор Саджениця 12797
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук