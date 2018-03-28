Что это было. Провал судебной реформы в Украине

Почему украинцы могут забыть о том, что коррумпированных и зависимых от власти украинских судей заменят честные профессионалы – рассказал член Общественного совета добродетели, адвокат Роман Маселко.

Реформирование судопроизводства потерпело поражение

– После Революции Достоинства все поняли, что власть просто так сдаваться не будет. Она захочет те же правила, только своих людей поставить. Единственный предохранитель – это было участие общественности. По крайней мере, мы так считали. И, действительно, пока так оно и есть. Общественный совет добродетели должен был функционировать подобно НАБУ, где мнение общественности учитывается и на основе которого принимаются решения.

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До того, как началась судебная реформа, когда создавался Общественный совет добродетели, мы уже имели опыт, например, НАБУ. Там общественность действительно участвует в конкурсных комиссиях, она принимает определенные решения и ее участие непосредственное. Но с судами такого сделать не удалось, чтобы общественность принимала какие-то решения. При подборе судей и оценке судей общественность на самом деле только сбоку. Она может лишь максимум сказать, что, мол, мы к этому судье имеем претензии, он недобродетелен, соответственно его надо или не назначить на новую должность, или уволить с действующей должности. Но все решения принимаются исключительно Высшей квалификационной комиссией. Это первый этап. Затем Высший совет правосудия. Это второй этап. А потом финализирует все это президент. То есть участие общественности является лишь совещательным.

Состояния судьи Ольги Ступак

"Дом в селе Стоянка под Киевом площадью 380 квадратных метров стоимостью более 6 миллионов гривен – это дом ее 73-летней свекрови, которая купила его в 2015 году по цене двухкомнатной квартиры за 1 миллион 400 гривен. Судья Ступак – получила служебную квариру от государства около 100 квадратных метров и имеет возможность покупать земельные участки за смешную цену. Имеет семья судьи и недешевый автопарк: BMW X5 2016 года выпуска, Toyota Camry 2014 года выпуска и Subaru Forester 2014 года выпуска", – отметил адвокат.

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