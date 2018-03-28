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Що це було. Провал судової реформи в Україні

Що це було? 8 Читать новость на русском

Чому українці можуть забути про те, що корумпованих та залежних від влади українських суддів замінять чесні професіонали – розповів член Громадської ради доброчесності, адвокат Роман Маселко.

Реформування судочинства зазнало поразки

– Після Революції Гідності всі зрозуміли, що влада просто так здаватися не буде. Вона захоче ті самі правила, тільки своїх людей поставити. Єдиний запобіжник – це була участь громадськості. Принаймні, ми так вважали. І, дійсно, наразі так воно і є. Громадська рада доброчесності мала функціонувати подібно до НАБУ, де думка громадськості враховується і на основі якої приймаються рішення.

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До того, як почалась судова реформа, коли створювалась Громадська рада доброчесності, ми вже мали досвід, наприклад, НАБУ. Бо там громадськість дійсно бере участь у конкурсних комісіях, вона приймає певні рішення і її участь безпосередня. Але з судами такого зробити не вдалося, щоб громадськість приймала якісь рішення. При доборі суддів та оцінці суддів громадськість насправді лише збоку. Вона може лише максимум сказати, що, мовляв, ми до цього судді маємо претензії, він недоброчесний, відповідно його треба або не призначити на нову посаду, або звільнити з чинної посади. Але всі рішення приймаються виключно Вищою кваліфікаційною комісією. Це перший етап. Потім Вища рада правосуддя. Це другий етап. А потім фіналізує все це президент. Тобто участь громадськості є лише дорадчою.

Статки судді Ольги Ступак

"Будинок в селі Стоянка під Києвом площею 380 квадратних метрів вартістю понад 6 мільйонів гривень, – це будинок її 73-річної свекрухи, яка купила його у 2015 році за ціною двокімнатної квартири за 1 мільйон 400 гривень. Суддя Ступак – отримала службову квариру від держави близько 100 квадратних метрів і має можливість купляти земельні ділянки за смішну ціну. Має родина судді і недешевий автопарк: BMW X5 2016 року випуску, Toyota Camry 2014 року випуску та Subaru Forester 2014 року випуску", – зазначив адвокат.

Щоб дізнатися більше – дивіться програму.

Теги: Що це було? Корупція Судді
Джерело: 24 Канал
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