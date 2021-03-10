В Чехии трагически погибла 27-летняя Оксана Васильева из Ивано-Франковской области. Девушка упала с высоты, ведь под ногами провалился стеклянный пол. У нее остался маленький сын.

Девушка работала на реконструкции здания банка. Украинка поднялась на верхний этаж и стала на стекло. Оно не выдержало и заробитчанка упала с высоты 15 – 20 метров.

Читайте также В Италии на украинку наехал автомобиль, который катился по склону

Что известно об украинке

У девушки остался маленький сын Давид, которому еще даже не исполнилось 4 года. Ребенка Оксана воспитывала сама, поэтому когда ехала на заработки, за мальчиком присматривала бабушка.

Перед Чехией украинка уже работала в Польше. Ее сестра Галина рассказала, что семье не хватало денег, поэтому Оксана должна была ехать на работу.

Им на подгузники денег не хватало. Они влезали в долги, потом их отдавали, потом снова занимали, так все по кругу. Когда Давиду исполнилось 4 месяца, она поехала на заработки в Европу, другого выхода у нее не было,

– отметила Галина.

Кстати, заробитчанка росла в неполной семье. Ее мать тоже ездила на заработки, а Ксения оставалась с бабушкой и дедушкой.



Погибшая Оксана / Фото с фейсбука Оксаны Васильевой

Как чувствует себя сын украинки

Сестра Оксаны заметила, что девушка всегда пыталась приехать ко дню рождения сына с кучей подарков.

По словам бабушки, до печальной вести Давид часто вспоминал маму, звал ее, а когда все это произошло, словно почувствовал и перестал.

"Хотя он веселый, приходишь, приносишь ему гостинцы, он улыбается, целует. Конечно, бабушке будет трудно", – отметила Галина.

Когда тело девушки привезут

Сейчас тело Оксаны – в Чехии, полиция еще проводит расследование. Семья погибшей собирает деньги для его транспортировки.



Сын Оксаны / Фото с фейсбука Оксаны Васильевой