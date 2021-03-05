В итальянском городе Розарно в результате ДТП погибла 49-летняя украинка Оксана Лаврук. Женщина была родом из Ивано-Франковской области.

Детали ДТП в Италии

Украинку нашли в луже крови рядом с перевернувшимся автомобилем Fiat 600.

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Очевидцев трагедии не было. Однако благодаря камерам наблюдения правоохранители установили, что автомобиль покатился вниз по склону на нейтральной передаче. Лаврук пыталась остановить машину, однако та наехала на нее.

В результате инцидента женщина получила тяжелую травму головы. Медики пытались оказать ей помощь, однако украинка умерла в карете скорой помощи от остановки сердца.

Что известно о погибшей украинке

Женщина родом из села Делешово Коломыйского района.

Дома у нее остались сын и муж.

Сейчас друзья Оксаны в Италии собирают деньги на перевозку ее тела в Украину.



В Италии погибла Оксана Лаврук / Фото "Апостроф"

Обратите внимание! Недавно в Бельгии также произошло ДТП, в котором погиб украинец. Мужчина был за рулем грузовика и пересекал железнодорожные рельсы, однако на фуру наехал поезд. Вероятной причиной трагедии стал сильный туман – водитель не увидел красный цвет светофора.