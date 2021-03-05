В Италии на украинку наехал автомобиль, который катился по склону
В итальянском городе Розарно в результате ДТП погибла 49-летняя украинка Оксана Лаврук. Женщина была родом из Ивано-Франковской области.
Источник:Gazzetta del Sud
Детали ДТП в Италии
Украинку нашли в луже крови рядом с перевернувшимся автомобилем Fiat 600.
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Очевидцев трагедии не было. Однако благодаря камерам наблюдения правоохранители установили, что автомобиль покатился вниз по склону на нейтральной передаче. Лаврук пыталась остановить машину, однако та наехала на нее.
В результате инцидента женщина получила тяжелую травму головы. Медики пытались оказать ей помощь, однако украинка умерла в карете скорой помощи от остановки сердца.
Что известно о погибшей украинке
- Женщина родом из села Делешово Коломыйского района.
- Дома у нее остались сын и муж.
- Сейчас друзья Оксаны в Италии собирают деньги на перевозку ее тела в Украину.
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