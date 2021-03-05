В італійському місті Розарно внаслідок ДТП загинула 49-річна українка Оксана Лаврук. Жінка була родом з Івано-Франківської області.

Деталі ДТП у Італії

Українку знайшли у калюжі крові поруч з перевернутим на дах автомобілем Fiat 600.

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Очевидців трагедії не було. Однак завдяки камерам спостереження правоохоронці встановили, що автомобіль покотився вниз по схилу на нейтральній передачі. Лаврук намагалася зупинити автівку, проте та наїхала на неї.

Внаслідок інциденту жінка отримала важку травму голови. Медики намагалися надати їй допомогу, однак українка померла в кареті швидкої допомоги від зупинки серця.

Що відомо про загиблу українку

Жінка родом із села Делешове Коломийського району.

Вдома у неї залишилися син та чоловік.

Наразі друзі Оксани в Італії збирають гроші на перевезення її тіла в Україну.



В Італії загинула Оксана Лаврук / Фото "Апостроф"

Зверніть увагу! Нещодавно у Бельгії також трапилася ДТП, у якій загинув українець. Чоловік був за кермом вантажівки та перетинав залізничні рейси, однак на фуру наїхав поїзд. Ймовірною причиною трагедії став сильний туман – водій не побачив червоний колір світлофора.