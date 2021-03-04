Аварія сталась ввечері 3 березня. Фура, за кермом якої був українець, перетинала рейки. Тоді її протаранив потяг.

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Чому виникла ДТП

На місці аварії не знайшли ніяких перешкод, тому припускають, що все через туман. Ймовірно, водій просто не побачив світлофор на переїзді.

Наразі обставини з'ясовують. Одразу після інциденту на місце вирушили екстрені служби, оскільки запідозрили, що в вагонах потяга могли бути небезпечні речовини.

Які наслідки аварії

Окрім загибелі українця, ДТП принесла ще й великі матеріальні збитки. Причеп вантажівки від удару розлетівся по залізничних коліях. Опори і лінії електропередач також зазнали сильних пошкоджень.

Останні ДТП за кордоном з українцями

У Польщі на початку лютого мікроавтобус Volkswagen з 8 українцями потрапив у ДТП. Аварію спричинила ожеледиця на дорогах. У результаті 5 людей госпіталізували.

У Туреччині, в Аланії наприкінці лютого автівка з відкритим кузовом скотилась у прірву. Там були туристи, двоє з яких – українки. Жінок забрали до лікарні у важкому стані.

Також масштабна ДТП сталась у Любліні. Водій Volkswagen Passat на великій швидкості влетів у дорожній знак, тож автомобіль зігнувся навпіл. Двоє українців загинули.



ДТП у Бельгії / Фото nieuwsblad