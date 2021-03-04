В Бельгии поезд наехал на грузовик: погиб украинец – фото
В бельгийском городе Дудзеле товарный поезд протаранил грузовик. ДТП произошло из-за сильного тумана. В результате водитель грузового транспорта погиб.
Источник:Nieuwsblad
Авария произошла вечером 3 марта. "Фура", за рулем которой был украинец, пересекала рельсы. Тогда ее и протаранил поезд.
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Причина ДТП
На месте аварии не нашли никаких препятствий, предполагается, что все из-за тумана. Вероятно, водитель просто не увидел светофор на переезде.
Обстоятельства выясняются. Сразу после инцидента на место отправились экстренные службы, поскольку заподозрили, что в вагонах поезда могли быть опасные вещества.
Последствия аварии
Кроме гибели украинца, ДТП принесла еще и большие материальные убытки. Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередач также были сильно повреждены.
Последние ДТП за рубежом с украинцами
- В Польше в начале февраля микроавтобус Volkswagen с 8 украинцами попал в ДТП. Аварию вызвала гололедица на дорогах. В результате 5 человек были госпитализированы.
- В Турции, в Алании в конце февраля автомобиль с открытым кузовом скатился в пропасть. Там были туристы, двое из которых – украинцы. Женщин забрали в больницу в тяжелом состоянии.
- Также масштабное ДТП произошло в Люблине. Водитель Volkswagen Passat на большой скорости влетел в дорожный знак, автомобиль согнулся пополам. Двое украинцев погибли.
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