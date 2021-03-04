В бельгийском городе Дудзеле товарный поезд протаранил грузовик. ДТП произошло из-за сильного тумана. В результате водитель грузового транспорта погиб.

Авария произошла вечером 3 марта. "Фура", за рулем которой был украинец, пересекала рельсы. Тогда ее и протаранил поезд.

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Причина ДТП

На месте аварии не нашли никаких препятствий, предполагается, что все из-за тумана. Вероятно, водитель просто не увидел светофор на переезде.

Обстоятельства выясняются. Сразу после инцидента на место отправились экстренные службы, поскольку заподозрили, что в вагонах поезда могли быть опасные вещества.

Последствия аварии

Кроме гибели украинца, ДТП принесла еще и большие материальные убытки. Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям. Опоры и линии электропередач также были сильно повреждены.

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