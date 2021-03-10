У Чехії трагічно загинула 27-річна Оксана Василів з Івано-Франківщини. Дівчина впала з висоти, адже під її ногами провалилась скляна підлога. У неї залишився маленький син.

Дівчина працювала на реконструкції будівлі банку. Українка піднялась вона піднялася на верхній поверх і стала на скло. Воно не витримало і заробітчанка впала з висоти 15 – 20 метрів.

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Що відомо про українку

У дівчини залишився маленький син Давид, якому ще навіть не виповнилось 4 років. Дитину Оксана виховувала сама, тож коли їхала на заробітки, за хлопчиком доглядала бабуся.

Перед Чехією українка вже працювала у Польщі. Її сестра Галина розповіла, що родині не вистачало грошей, тож Оксана мусила їхати на роботу.

Їм на підгузки грошей не вистачало. Вони влазили в борги, потім їх віддавали, потім знову займали, так все по колу. Коли Давиду виповнилося 4 місяці, вона поїхала на заробітки в Європу, іншого виходу в неї не було,

– зазначила Галина.

До речі, заробітчанка росла у неповній родині. Її мати теж їздила на заробітки, а Ксенія залишалася з бабусею й дідусем.



Загибла Оксана / Фото з фейсбуку Оксани Василів

Як почувається син українки

Сестра Оксани зауважила, що дівчина завжди намагалася приїхати до дня народження сина з купою подарунків.

За словами бабусі, до сумної звістки Давид часто згадував маму, кликав її, а коли все це сталося, немов відчув та перестав.

"Хоча він веселий, приходиш, приносиш йому гостинці, він усміхається, цілує. Звичайно, бабусі буде важко", – наголосила Галина.

Коли тіло дівчини привезуть

Наразі тіло Оксани – у Чехії, поліція ще проводить розслідування. Сім'я загиблої збирає гроші для його транспортування.



Син Оксани / Фото з фейсбуку Оксани Василів