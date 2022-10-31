Об этом рассказывают российские СМИ, сообщает 24 канал . Как утверждают сами московские чиновники – им известно несколько больше информации, а не только звучащая из телевизора.

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Чего бегут московские депутаты

В российских СМИ сообщают, что чиновники московской мэрии и представители правительства массово пытаются спастись от мобилизации, убегая за пределы страны. В частности, известно о побеге работников российского минобразования, министерства цифрового развития и Центробанка.

Стоит отметить, что в московской мэрии иногда недосчитывают по 20% – 30% штата в некоторых отделах . Депутаты едут в отпуск, однако потом не возвращаются.

Несколько сотрудников мэрии и министерств рассказали российским СМИ, что никто из них не хочет сражаться, убивать или быть убитым.

В отличие от жителей российской "глубинки", у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации, а не только к телевизору. Они понимают, что происходит,

– говорится в сообщении российских источников.

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Россияне отказываются воевать

В России ежедневно фиксируют отказ от мобилизации и бунты против нее. Не только чиновники, но и простые мужчины активно убегают от армии за границу.

Многих россиян не устраивает перспектива стать "пушечным мясом" . Некоторые даже устраивают голодовку в знак протеста.

По словам некоторых мобилизованных, офицеры запугивают тех, кто отказывается служить. Им откровенно угрожают тюрьмой и отправившим на передовую.

Отказываются воевать и бурять. Они убегают прямо из частей, а также заявляют, что никуда не уедут.

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