Кроме того, до войны в Украине страна-агрессор привлекала военнослужащих срочной службы.
Важно ВСУ наносят сокрушительные потери оккупантам
Есть проблемы и с контрактниками
Наблюдают резкое понижение количества контрактников в соотношении срочной службы.
Таким образом, санкции и сокрушительные потери в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российской армии качественным персоналом.
Техника тоже никуда не годится
Техника оккупантов тоже находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения. Поэтому, очевидно, у агрессора есть проблемы на всех фронтах.
Интересно – Россия упала в рейтинге армий мира, а Украина поднялась: