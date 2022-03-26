Кроме того, до войны в Украине страна-агрессор привлекала военнослужащих срочной службы.

Важно ВСУ наносят сокрушительные потери оккупантам

Есть проблемы и с контрактниками

Наблюдают резкое понижение количества контрактников в соотношении срочной службы.

Таким образом, санкции и сокрушительные потери в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российской армии качественным персоналом.

Техника тоже никуда не годится

Техника оккупантов тоже находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения. Поэтому, очевидно, у агрессора есть проблемы на всех фронтах.

Интересно – Россия упала в рейтинге армий мира, а Украина поднялась: