ВСУ наносят российским военным огневые поражения и удерживают ранее определенные оборонительные рубежи. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 марта.
Обратите внимание ВСУ пошли в контрнаступление на Киевщине, есть освобожденные населенные пункты, – Данилов
Отраженный враг на восточных направлениях
Нашей военные отбили все вражеские атаки на Донецком и Луганском направлениях. ВСУ смогли уничтожить:
- 8 танков;
- 17 единиц бронированной техники;
- 11 единиц автомобильной техники;
- примерно 170 человек.
Также подразделения противовоздушной обороны сбили 3 самолета и 3 вражеских беспилотника.
Работа воздушных сил ВСУ
Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, за 25 марта группировка Воздушных сил ВСУ уничтожило 12 воздушных целей оккупантов:
- 3 самолета;
- 3 беспилотника;
- 5 крылатых ракет.
"Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительных ракетно-бомбовых ударов по колоннам техники и скоплениях войск оккупантов", – также говорится в сообщении.
Кстати – В ВСУ сейчас больше танков, чем было в начале войны: смотрите видео