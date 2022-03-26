ЗСУ наносять російським військовим вогневі ураження і утримують раніше визначені оборонні рубежі. Про це мовиться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 березня.
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Відбитий ворог на східних напрямках
Нашій військові відбили всі ворожі атаки на Донецькому та Луганському напрямках. ЗСУ змогли знищити:
- 8 танків;
- 17 одиниць броньованої техніки;
- 11 одиниць автомобільної техніки;
- приблизно 170 людей.
Також підрозділи протиповітряної оборони збили 3 літаки та 3 ворожі безпілотники.
Робота Повітряних сил ЗСУ
Як повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ, за 25 березня угруповання Повітряних сил ЗСУ знищило 12 повітряних цілей окупантів:
- 3 літаки;
- 3 безпілотники;
- 5 крилатих ракет.
"Ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів", – також мовиться в повідомленні.
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