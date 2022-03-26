ЗСУ наносять російським військовим вогневі ураження і утримують раніше визначені оборонні рубежі. Про це мовиться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 березня.

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Відбитий ворог на східних напрямках

Нашій військові відбили всі ворожі атаки на Донецькому та Луганському напрямках. ЗСУ змогли знищити:

8 танків;

17 одиниць броньованої техніки;

11 одиниць автомобільної техніки;

приблизно 170 людей.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили 3 літаки та 3 ворожі безпілотники.

Робота Повітряних сил ЗСУ

Як повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ, за 25 березня угруповання Повітряних сил ЗСУ знищило 12 повітряних цілей окупантів:

3 літаки;

3 безпілотники;

5 крилатих ракет.

"Ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів", – також мовиться в повідомленні.

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