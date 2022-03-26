Крім того, до війни в Україні країна-агресор залучала військовослужбовців строкової служби.

Важливо ЗСУ завдають нищівних втрат окупантам

Є проблеми і з контрактниками

Спостерігають різке зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби.

Таким чином, санкції та нищівні втрати у найближчі тижні, ймовірно, загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Техніка теж нікуди не годиться

Техніка окупантів теж перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання. Тому, очевидно, в агресора є проблеми на всіх фронтах.

Цікаво – Росія впала в рейтингу армій світу, а Україна піднялася: