21:22
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 10°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Проведение Чемпионата мира по футболу в России – глупая идея, – глава МИД Литвы

78 Читати новину українською
Линас Линкявичюс
Линас Линкявичюс / Delfi

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс называет проведение Чемпионата мира по футболу в России этого лета "глупой идеей", поскольку после этого события от Владимира Путина можно ожидать очередных агрессивных действий в отношении других стран.

Об этом пишет BuzzFeed News.

Читайте также: Аморально – ехать в Россию на ЧМ-2018 в то время, когда в тюрьме умирает Сенцов, – журналист

"Появляется много глупых идей... например, очередная глупая идея – это провести Чемпионат мира по футболу в России. Это невероятно глупо, потому что они (россияне – "24") устроят большой шум. Они вновь станут центром притяжения. Последний раз, когда Россия провела большое международное спортивное соревнование – зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи – она вторглась в Украину сразу после завершения церемонии закрытия", – прокомментировал Линкявичюс в интервью для издания.

Дипломат добавил, что нельзя наивно полагать, что в России спорт – это спорт, а культура – это культура. Там "это все политика, и сейчас россияне уже празднуют".

Читайте также: Сколько украинцев купили билеты на Чемпионат мира по футболу в России

Заметим, что Великобритания и ряд других европейских стран призвали бойкотировать проведение ЧМ-2018 в России как наказание за попытку убийства бывшего двойного агента Скрипаля.

Теги: Новости России Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Литва
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук