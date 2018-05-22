Проведение Чемпионата мира по футболу в России – глупая идея, – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс называет проведение Чемпионата мира по футболу в России этого лета "глупой идеей", поскольку после этого события от Владимира Путина можно ожидать очередных агрессивных действий в отношении других стран.

Об этом пишет BuzzFeed News.

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"Появляется много глупых идей... например, очередная глупая идея – это провести Чемпионат мира по футболу в России. Это невероятно глупо, потому что они (россияне – "24") устроят большой шум. Они вновь станут центром притяжения. Последний раз, когда Россия провела большое международное спортивное соревнование – зимнюю Олимпиаду 2014 года в Сочи – она вторглась в Украину сразу после завершения церемонии закрытия", – прокомментировал Линкявичюс в интервью для издания.

Дипломат добавил, что нельзя наивно полагать, что в России спорт – это спорт, а культура – это культура. Там "это все политика, и сейчас россияне уже празднуют".

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Заметим, что Великобритания и ряд других европейских стран призвали бойкотировать проведение ЧМ-2018 в России как наказание за попытку убийства бывшего двойного агента Скрипаля.