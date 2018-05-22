Проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії – дурна ідея, – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс називає проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії цього літа "дурною ідеєю", оскільки після цієї події від Володимира Путіна можна очікувати чергових агресивних дій щодо інших країн.

Про це пише BuzzFeed News.

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"З'являється багато дурних ідей... наприклад, чергова дурна ідея – це провести Чемпіонат світу з футболу в Росії. Це неймовірно безглуздо, тому що вони (росіяни – "24") влаштують великий галас. Вони знову стануть центром тяжіння. Останнього разу, коли Росія провела велике міжнародне спортивне змагання – зимову Олімпіаду 2014 року в Сочі – вона вторглася в Україну відразу після завершення церемонії закриття", – прокоментував Лінкявічюс в інтерв'ю для видання.

Дипломат додав, що не можна наївно вважати, що в Росії спорт – це спорт, а культура – це культура. Там "це все політика, і зараз росіяни вже святкують".

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Зауважимо, що Великобританія та низка інших європейських країн закликали бойкотувати проведення ЧС-2018 у Росії як покарання за спробу вбивства колишнього подвійного агента Скрипаля.