Проведено очередное испытание первого украинского БПЛА вертикального взлета и посадки

Первый украинский беспилотник с возможностью вертикального взлета и посадки PD-1 успешно завершил цикл очередных испытаний. Во время испытаний было подтверждено способность БПЛА выполнять задачи при низких температурах до -15 градусов.

Об этом сообщил "Національний Промисловий Портал".

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Отмечается, что после успешного прохождения цикла испытаний в условиях низкой температуры позволяет сделать вывод о завершении этапа работы над проектированием дополнительных систем и адаптации существующих, тестированием отдельных систем, тестированием БПЛА в целом. Также завершены статические тесты, динамические тесты, редактирование конструкторской документации, согласование этих изменений, изменение производственного цикла, редактирование инструкций и многие другие работы.

Минимальная температура воздуха во время проведения тестов составила -15 градусов, при влажности более 75 процентов. Аппарат показал себя отлично и выполнил все поставленные задачи в штатном режиме. Далее компания продолжит работу, чтобы модернизированные PD-1 Pro попали на использование в Вооруженные Силы Украины.

Смотрите видео: Вибробування БПЛА PD-1

Что известно о БПЛА PD-1?Полное название People's Drone PD-1. Первый украинский беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для осуществления воздушной разведки и контроля над перемещением противника. Разработкой и выпуском занимается Всеукраинский центр волонтеров "Народный проект" и UkrSpecSystems.