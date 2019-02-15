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      Проведено очередное испытание первого украинского БПЛА вертикального взлета и посадки

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      Украинский беспилотник PD-1
      Украинский беспилотник PD-1 / Фото из открытых источников

      Первый украинский беспилотник с возможностью вертикального взлета и посадки PD-1 успешно завершил цикл очередных испытаний. Во время испытаний было подтверждено способность БПЛА выполнять задачи при низких температурах до -15 градусов.

      Об этом сообщил "Національний Промисловий Портал".

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      Отмечается, что после успешного прохождения цикла испытаний в условиях низкой температуры позволяет сделать вывод о завершении этапа работы над проектированием дополнительных систем и адаптации существующих, тестированием отдельных систем, тестированием БПЛА в целом. Также завершены статические тесты, динамические тесты, редактирование конструкторской документации, согласование этих изменений, изменение производственного цикла, редактирование инструкций и многие другие работы.

      Минимальная температура воздуха во время проведения тестов составила -15 градусов, при влажности более 75 процентов. Аппарат показал себя отлично и выполнил все поставленные задачи в штатном режиме. Далее компания продолжит работу, чтобы модернизированные PD-1 Pro попали на использование в Вооруженные Силы Украины.

      Смотрите видео: Вибробування БПЛА PD-1

      Что известно о БПЛА PD-1?Полное название People's Drone PD-1. Первый украинский беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для осуществления воздушной разведки и контроля над перемещением противника. Разработкой и выпуском занимается Всеукраинский центр волонтеров "Народный проект" и UkrSpecSystems.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины авиация
      Источник: 24 Канал
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