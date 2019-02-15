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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Проведено чергові випробування першого українського БПЛА вертикального зльоту та посадки

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      Український безпілотник PD-1
      Український безпілотник PD-1 / Фото з відкритих джерел

      Перший український безпілотник з можливістю вертикального зльоту та посадки PD-1 успішно завершив цикл чергових випробувань. Під час випробувань було підтверджено здатність БПЛА виконувати завдання при низьких температурах до -15 градусів.

      Про це повідомив "Національний Промисловий Портал".

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      Зазначається, що після успішного проходження циклу випробувань за умов низької температури дозволяє зробити висновок про завершення етапу роботи над проектуванням додаткових систем та адаптації існуючих, тестуванням окремих систем, тестуванням БПЛА в цілому. Також завершено статичні тести, динамічні тести, редагування конструкторської документації, узгодження цих змін, зміна виробничого циклу, редагування інструкцій і багато інших робіт.

      Мінімальна температура повітря під час проведення тестів склала -15 градусів, при вологості понад 75 відсотків. Апарат показав себе відмінно і виконав всі поставлені завдання в штатному режимі. Далі компанія продовжить роботу, щоб модернізовані PD-1 Pro потрапили на використання в Збройні Сили України.   Дивіться відео: Вибробування БПЛА PD-1.

      Дивіться відео: Вибробування БПЛА PD-1

       

      Що відомо про БПЛА PD-1?Повна назва People's Drone PD-1. Перший український безпілотний авіаційний комплекс, призначений для здійснення повітряної розвідки та контролю над переміщенням противника. Розробкою та випуском займається Всеукраїнський центр волонтерів "Народний проект" та UkrSpecSystems.

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      Теги: Новини України авіація Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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