Проведено чергові випробування першого українського БПЛА вертикального зльоту та посадки

Перший український безпілотник з можливістю вертикального зльоту та посадки PD-1 успішно завершив цикл чергових випробувань. Під час випробувань було підтверджено здатність БПЛА виконувати завдання при низьких температурах до -15 градусів.

Про це повідомив "Національний Промисловий Портал".

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Зазначається, що після успішного проходження циклу випробувань за умов низької температури дозволяє зробити висновок про завершення етапу роботи над проектуванням додаткових систем та адаптації існуючих, тестуванням окремих систем, тестуванням БПЛА в цілому. Також завершено статичні тести, динамічні тести, редагування конструкторської документації, узгодження цих змін, зміна виробничого циклу, редагування інструкцій і багато інших робіт.

Мінімальна температура повітря під час проведення тестів склала -15 градусів, при вологості понад 75 відсотків. Апарат показав себе відмінно і виконав всі поставлені завдання в штатному режимі. Далі компанія продовжить роботу, щоб модернізовані PD-1 Pro потрапили на використання в Збройні Сили України. Дивіться відео: Вибробування БПЛА PD-1.

Дивіться відео: Вибробування БПЛА PD-1

Що відомо про БПЛА PD-1?Повна назва People's Drone PD-1. Перший український безпілотний авіаційний комплекс, призначений для здійснення повітряної розвідки та контролю над переміщенням противника. Розробкою та випуском займається Всеукраїнський центр волонтерів "Народний проект" та UkrSpecSystems.