В Китае в воскресенье, 24 января, спасли 11 горняков, находившихся под завалами шахты с 10 января. Сейчас продолжаются поиски еще 10 человек.

Госпитализация понадобилась лишь 1 пострадавшему. Об этом сообщает Global Times. Актуально В Китае спасли горняка, который 2 недели находился под землей Детали спасения Процесс спасения горняков существенно осложнил фрагмент бурового колодца. Он перегородил вход в шахту. Однако в воскресенье, 24 января, этот фрагмент внезапно обвалился. Это помогло спасти людей раньше, чем прогнозировали спасатели. Судьба еще 10 пропавших горняков пока неизвестна. Обвал шахты в Китае: что известно Обвал произошел вблизи пункта Цися (в городском округе Янтай) на золотодобывающей шахте Хушань на юго-востоке Китая на глубине 600 метров.

Об обвале шахты стало известно только через 30 часов.

Через неделю после инцидента, 17 января, спасатели услышали стук.

Специалисты опустили веревку, и горняки смогли передать записку. В ней говорилось о 12 людях, которые после обвала шахты оказались в ловушке. В Китае спасли 11 горняков: смотрите видео Video: At around 2:44 pm on Sunday, two more miners were hoisted to the surface after being trapped for two weeks in a mining accident in Shandong Province, bringing the total number of rescued miners to nine. #ShandongGoldmineRescue https://t.co/lQv2GnldBu pic.twitter.com/KxiDf990TN — Global Times (@globaltimesnews) January 24, 2021