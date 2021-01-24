Провели 2 недели под завалами: в Китае спасли 11 горняков – видео
В Китае в воскресенье, 24 января, спасли 11 горняков, находившихся под завалами шахты с 10 января. Сейчас продолжаются поиски еще 10 человек.
Госпитализация понадобилась лишь 1 пострадавшему. Об этом сообщает Global Times.
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Детали спасения
- Процесс спасения горняков существенно осложнил фрагмент бурового колодца. Он перегородил вход в шахту.
- Однако в воскресенье, 24 января, этот фрагмент внезапно обвалился.
- Это помогло спасти людей раньше, чем прогнозировали спасатели.
- Судьба еще 10 пропавших горняков пока неизвестна.
Обвал шахты в Китае: что известно
- Обвал произошел вблизи пункта Цися (в городском округе Янтай) на золотодобывающей шахте Хушань на юго-востоке Китая на глубине 600 метров.
- Об обвале шахты стало известно только через 30 часов.
- Через неделю после инцидента, 17 января, спасатели услышали стук.
- Специалисты опустили веревку, и горняки смогли передать записку. В ней говорилось о 12 людях, которые после обвала шахты оказались в ловушке.
В Китае спасли 11 горняков: смотрите видео
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