Провели 2 тижні під завалами: у Китаї врятували 11 гірників – відео
У Китаї у неділю, 24 січня, врятували 11 гірників, які перебували під завалами шахти з 10 січня. Наразі тривають пошуки ще 10 людей.
Госпіталізація знадобилася лише 1 постраждалому. Про це повідомляє Global Times.
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Деталі порятунку
- Процес порятунку гірників суттєво ускладнив фрагмент бурового колодязя. Він перегородив вхід до шахти.
- Однак у неділю, 24 січня, цей фрагмент раптово обвалився.
- Це допомогло врятувати людей раніше, аніж прогнозували рятувальники.
- Доля ще 10 зниклих гірників наразі невідома.
Обвал шахти у Китаї: що відомо
- Обвал стався поблизу пункту Цися (у міському окрузі Янтай) на золотовидобувній шахті Хушань на південному сході Китаю на глибині 600 метрів.
- Про обвал шахти стало відомо лише через 30 годин.
- Через тиждень після інциденту, 17 січня, рятувальники почули стукіт.
- Фахівці опустили мотузку, і гірники змогли передати записку. У ній мовилося про 12 людей, які після обвалу шахти опинилися у пастці.
У Китаї врятували 11 гірників: дивіться відео
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