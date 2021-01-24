У Китаї у неділю, 24 січня, врятували 11 гірників, які перебували під завалами шахти з 10 січня. Наразі тривають пошуки ще 10 людей.

Госпіталізація знадобилася лише 1 постраждалому. Про це повідомляє Global Times. Актуально У Китаї врятували гірника, який 2 тижні перебував під землею Деталі порятунку Процес порятунку гірників суттєво ускладнив фрагмент бурового колодязя. Він перегородив вхід до шахти. Однак у неділю, 24 січня, цей фрагмент раптово обвалився. Це допомогло врятувати людей раніше, аніж прогнозували рятувальники. Доля ще 10 зниклих гірників наразі невідома. Обвал шахти у Китаї: що відомо Обвал стався поблизу пункту Цися (у міському окрузі Янтай) на золотовидобувній шахті Хушань на південному сході Китаю на глибині 600 метрів.

Про обвал шахти стало відомо лише через 30 годин.

Через тиждень після інциденту, 17 січня, рятувальники почули стукіт.

Фахівці опустили мотузку, і гірники змогли передати записку. У ній мовилося про 12 людей, які після обвалу шахти опинилися у пастці. У Китаї врятували 11 гірників: дивіться відео Video: At around 2:44 pm on Sunday, two more miners were hoisted to the surface after being trapped for two weeks in a mining accident in Shandong Province, bringing the total number of rescued miners to nine. #ShandongGoldmineRescue https://t.co/lQv2GnldBu pic.twitter.com/KxiDf990TN — Global Times (@globaltimesnews) January 24, 2021