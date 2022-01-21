Такие проверки – это обязательный этап в преддверии открытия движения. Грузовики, которые заезжали на мост, останавливались в контрольных точках для проведения замеров специалистами.

Стоит вспомнить Самый известный долгострой страны: история проекта строительства мостов через Днепр в Запорожье

Что соединит мост

Указанный мост является одним из основных объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения, которая содержит 6 транспортных развязок. Он будет соединять центр Запорожья с островом Хортица.

Мост соединит Запорожье и остров Хортица / Фото Укравтодор

Когда откроют объект

Мост планируют открыть уже завтра – 22 января – на День соборности Украины. Ожидается, что в торжествах примет участие президент Владимир Зеленский.

Справка. Вантовый мост в Запорожье – долгострой страны. Возобновили его строительство в рамках президентской программы "Большая стройка". Подрядчиком является турецкая компания Onur.

В Укравтодоре показали, как испытывали мост: смотрите видео

Мост через Днепр в Запорожье: главное