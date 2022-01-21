Такие проверки – это обязательный этап в преддверии открытия движения. Грузовики, которые заезжали на мост, останавливались в контрольных точках для проведения замеров специалистами.
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Что соединит мост
Указанный мост является одним из основных объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения, которая содержит 6 транспортных развязок. Он будет соединять центр Запорожья с островом Хортица.
Мост соединит Запорожье и остров Хортица / Фото Укравтодор
Когда откроют объект
Мост планируют открыть уже завтра – 22 января – на День соборности Украины. Ожидается, что в торжествах примет участие президент Владимир Зеленский.
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Мост через Днепр в Запорожье: главное
- Укравтодор в апреле 2020 года сообщил о возобновлении строительства моста в Запорожье. Напомним, что оно стартовало еще в 2003 году и должно было закончиться 10 лет назад.
- Как отметили в ведомстве, на завершение строительства заложили 4 года. Однако подчеркнули, что при стабильном финансировании – смогут его закончить через 2 года.
- После 8 месяцев работ в декабре 2020 года открыли первую часть моста. На переправе запустили автомобильное движение.
- В июле 2021 года в Укравтодоре заявили, что работы по строительству самого высокого в Украине вантового моста активно продолжаются. Тогда специалисты установили на временные опоры последнюю секцию пролетного строения верховой части моста.