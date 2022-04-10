Проверяют специалисты по безопасности, – Салливан о возвращении американских дипломатов в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность возвращения американских дипломатов в столицу Украины – Киев.

Журналистка подчеркнула, что европейские лидеры приезжают в Киев, возвращают дипломатов и открывают посольства.

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Салливан добавил, что США работают над тем, чтобы восстановить свое дипломатическое присутствие в Киеве. По его словам, над этим вопросом работают специалисты по безопасности. Идет активная работа.

Советник президента США по национальной безопасности добавил, что они наращивают ресурсы, оружие, военную технику и дипломатические ресурсы для поддержки украинцев. В частности, он упомянул, что президент США Джозеф Байден на прошлой неделе инициировал изгнание России из Совета по правам человека в ООН, объединив мир для этого.

Он подчеркнул, что Штаты играют ведущую роль в организации и доставке не только собственных военных поставок, но и поставок союзников и партнеров. Мы будем продолжать это делать, пока они работают над возвращением их дипломатов в Украину.

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