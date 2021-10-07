Сначала компании арендовали земли, а затем незаконно выкупали их. Общая сумма убытков территориальной общине Одессы составляет более 689 миллионов гривен.
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Незаконно выдавали земли под застройку
По данным следствия, в течение 2016 – 2019 годов депутаты и чиновники Одесского горсовета незаконно раздавали земли ОТО под застройку. Они передавали территории заранее определенным компаниям без конкурса.
Как следствие, деньги, которые должны были идти общине, переходили в руки преступной организации. В то же время чиновники обеспечивали принятие нужного решения о предоставлении в аренду соответствующего участка.
После заключения договора об аренде фирмы незаконно выкупали недвижимость на этих участках. Тогда они присваивали земли, якобы улучшая объекты на территории.
К новым членам применяли полиграф
Преступная организация строго соблюдала меры безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ установило, что новых членов проверяли с применением полиграфа. Во время опроса ставили вопрос о принадлежности или сотрудничестве с правоохранителями.
К тому же злоумышленники проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали спецтехнику для получения информации из электронных средств связи.
В преступлении подозревают 16 человек
О подозрении в незаконном завладении активами общины сообщили 16 лицам. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений. Говорится о:
- одесском городском главе;
- главе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;
- председателе земельной комиссии Одесского горсовета;
- руководителе юридического департамента Одесского горсовета;
- руководителе департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
- заместителе руководителя департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
- трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.
Дело о завладении земли: что известно ранее
- Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в совместном расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе. Среди фигурантов дела мэр города Геннадий Труханов и 4 других лиц.
- Фигуранты якобы брали землю в аренду, однако практически присваивали ее.
- Предварительно незаконные действия нанесли ущерб городскому бюджету в размере более 533 миллионов гривен.
- Кроме Труханова, подозрение получил и экс-прокурор области Олег Жученко.