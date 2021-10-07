Сначала компании арендовали земли, а затем незаконно выкупали их. Общая сумма убытков территориальной общине Одессы составляет более 689 миллионов гривен.

К теме Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову

Незаконно выдавали земли под застройку

По данным следствия, в течение 2016 – 2019 годов депутаты и чиновники Одесского горсовета незаконно раздавали земли ОТО под застройку. Они передавали территории заранее определенным компаниям без конкурса.

Как следствие, деньги, которые должны были идти общине, переходили в руки преступной организации. В то же время чиновники обеспечивали принятие нужного решения о предоставлении в аренду соответствующего участка.

После заключения договора об аренде фирмы незаконно выкупали недвижимость на этих участках. Тогда они присваивали земли, якобы улучшая объекты на территории.

К новым членам применяли полиграф

Преступная организация строго соблюдала меры безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ установило, что новых членов проверяли с применением полиграфа. Во время опроса ставили вопрос о принадлежности или сотрудничестве с правоохранителями.

К тому же злоумышленники проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали спецтехнику для получения информации из электронных средств связи.

В преступлении подозревают 16 человек

О подозрении в незаконном завладении активами общины сообщили 16 лицам. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений. Говорится о:

  • одесском городском главе;
  • главе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета;
  • председателе земельной комиссии Одесского горсовета;
  • руководителе юридического департамента Одесского горсовета;
  • руководителе департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
  • заместителе руководителя департамента коммунальной собственности Одесского горсовета;
  • трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.

Дело о завладении земли: что известно ранее

  • Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в совместном расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе. Среди фигурантов дела мэр города Геннадий Труханов и 4 других лиц.
  • Фигуранты якобы брали землю в аренду, однако практически присваивали ее.
  • Предварительно незаконные действия нанесли ущерб городскому бюджету в размере более 533 миллионов гривен.
  • Кроме Труханова, подозрение получил и экс-прокурор области Олег Жученко.