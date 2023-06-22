Соответствующее мнение секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он отметил, что в пятницу состоится заседание, в ходе которого будут обсуждаться готовность украинских бомбоубежищ.

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Могут быть "кадровые решения"

"После событий, произошедших в Киеве, трагических событий, дали задание проверить все укрытия, которые есть на территории нашей страны. Такая проверка произошла", – отметил Данилов.

Он добавил, что соответствующие органы посетили все необходимые объекты и оценили их. Уже в пятницу 23 июня состоится очередное заседание Совета по безопасности и обороне. И во время него будут рассматриваться вопросы хранилищ в Украине.

Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения, вследствие чувствительности рассматриваемых сегодня вопросов,

– отметил Данилов.

По его словам, окончательные решения по состоянию бомбоубежищ будет принято на заседании СНБО.

Состояние и доступность хранилищ в Киеве – это только часть проблемы. Существует вероятность, что выделенные на ремонт укрытий деньги разворовывали. Соответствующее расследование было начато после трагедии, которая произошла возле одного из укрытий столицы.

По данным КМВА, в 2022 – 2023 годах из бюджета Киева выделили 1,2 миллиарда гривен. Это сумма, которую должны были направить на обустройство укрытий.

Это сумма, которую должны были направить на обустройство укрытий. Следствию удалось собрать доказательства, доказывающие преступные действия, а также сговор заказчиков работ. Они совместно с победителями тендеров могли "присваивать" деньги, выделенные на реконструкцию укрытий.

Так, сотрудники прокуратуры установили, что в разных районах Киева много бомбоубежищ не могут выполнять свои функции полноценно. Некоторые сооружения вообще находятся в аварийном состоянии.

Некоторые сооружения вообще находятся в аварийном состоянии. Это стало причиной того, что прокуроры подали в суды по меньшей мере 28 исков. В них обязывают владельцев привести в порядок соответствующие бомбоубежища.

Заметим, что жалобы на состояние и доступность бомбоубежищ подают люди по всей Украине. Мы вас также призываем не быть безразличными. Обращайтесь в местные органы власти, ведь укрытие – место, которое может спасти вам жизнь. И оно должно быть доступно и в нормальном для пребывания состоянии.