Соответствующее мнение секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он отметил, что в пятницу состоится заседание, в ходе которого будут обсуждаться готовность украинских бомбоубежищ.
Читайте также Гибель людей у укрытия: суд отправил под арест высокопоставленного чиновника КГВА
Могут быть "кадровые решения"
"После событий, произошедших в Киеве, трагических событий, дали задание проверить все укрытия, которые есть на территории нашей страны. Такая проверка произошла", – отметил Данилов.
Он добавил, что соответствующие органы посетили все необходимые объекты и оценили их. Уже в пятницу 23 июня состоится очередное заседание Совета по безопасности и обороне. И во время него будут рассматриваться вопросы хранилищ в Украине.
Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения, вследствие чувствительности рассматриваемых сегодня вопросов,
– отметил Данилов.
По его словам, окончательные решения по состоянию бомбоубежищ будет принято на заседании СНБО.
- Состояние и доступность хранилищ в Киеве – это только часть проблемы. Существует вероятность, что выделенные на ремонт укрытий деньги разворовывали. Соответствующее расследование было начато после трагедии, которая произошла возле одного из укрытий столицы.
- По данным КМВА, в 2022 – 2023 годах из бюджета Киева выделили 1,2 миллиарда гривен. Это сумма, которую должны были направить на обустройство укрытий.
- Следствию удалось собрать доказательства, доказывающие преступные действия, а также сговор заказчиков работ. Они совместно с победителями тендеров могли "присваивать" деньги, выделенные на реконструкцию укрытий.
- Так, сотрудники прокуратуры установили, что в разных районах Киева много бомбоубежищ не могут выполнять свои функции полноценно. Некоторые сооружения вообще находятся в аварийном состоянии.
- Это стало причиной того, что прокуроры подали в суды по меньшей мере 28 исков. В них обязывают владельцев привести в порядок соответствующие бомбоубежища.
Заметим, что жалобы на состояние и доступность бомбоубежищ подают люди по всей Украине. Мы вас также призываем не быть безразличными. Обращайтесь в местные органы власти, ведь укрытие – место, которое может спасти вам жизнь. И оно должно быть доступно и в нормальном для пребывания состоянии.