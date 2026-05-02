Проверка документов из-за военного положения: кого останавливают на блокпостах и что надо иметь с собой

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, в рамках которого полиция может проверять документы граждан. В случае обращения правоохранителей люди обязаны показывать документы, удостоверяющие документы.

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, нужно ли всегда иметь при себе документы во время военного положения, и что будет, если их нет.

Какие документы надо иметь при себе?

Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" свидетельствует, что соответствующими документами являются:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

водительское удостоверение; вид на постоянное или временное проживание;

военно-учетные документы для военнообязанных граждан в соответствии с законодательством;

другие документы, удостоверяющие личность (при наличии).

Если человек не имеет при себе документов, то полицейские могут проверить данные через соответствующие базы или, при необходимости, доставить лицо в ближайшее подразделение полиции для его идентификации.

Документы могут проверять у всех граждан, независимо от пола. Но есть нюанс относительно воинского учета. Во время военного положения полицейские могут попросить мужчин от 18 до 60 лет показать не только паспорт, но и военно-учетные документы.

Обратите внимание! Проверять военно-учетные документы могут в разных местах – по месту жительства, работы или учебы, в общественных местах, а также на блокпостах. Это касается как бумажных, так и электронных документов.