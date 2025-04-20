Как пояснил адвокат Роман Кичко, закон не делает разницы между форматом документа – оба имеют равную юридическую силу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинское радио".

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Есть ли разница между бумажным и электронным документом

По словам юриста, в практике были случаи, когда представители ТЦК накладывали штрафы за якобы отсутствие военного билета, даже если лицо демонстрировало данные в "Резерв+". Однако, по итогам рассмотрения таких дел, суды отменяли штрафы, если электронный документ был действующим, а информация – обновленной.

В то же время стоит помнить: полноценным военно-учетным документом считается только тот, что имеет Qr-код для сканирования. Если в приложении стоит отметка "не на учете" или "данные неполные", такой документ не признается действительным. Он будет означать, что лицо фактически не на учете в ТЦК.