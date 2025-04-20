Як пояснив адвокат Роман Кичко, закон не робить різниці між форматом документа – обидва мають рівну юридичну силу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".

Дивіться також Про що обов'язково треба повідомляти ТЦК: юрист пояснив

Чи є різниця між паперовим та електронним документом

За словами юриста, у практиці траплялись випадки, коли представники ТЦК накладали штрафи за нібито відсутність військового квитка, навіть якщо особа демонструвала дані в "Резерв+". Проте, за підсумками розгляду таких справ, суди скасовували штрафи, якщо електронний документ був чинним, а інформація – оновленою.

Водночас варто пам’ятати: повноцінним військово-обліковим документом вважається лише той, що має Qr-код для сканування. Якщо в застосунку стоїть позначка "не на обліку" або "дані неповні", такий документ не визнається дійсним. Він означатиме, що особа фактично не на обліку в ТЦК.