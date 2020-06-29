Правоохранители усилили проверки крупногабаритных грузовиков. Прежде всего потому, что забитые под завязку фуры разрушают дороги – об этой проблеме недавно говорил и президент. Активно ловить недобросовестных шоферов начали и в Кропивницком. Придерживаются ли дальнобойщики весового режима и что думают о жестких проверках –читайте далее.

На одной из трасс в Кропивницком выстроилась очередь из фур. Один из водителей в комментарии 24 каналу рассказал, что ему пришлось стоять 2 часа. Он ехал из Знаменки, когда его остановили копы. Поскольку весы на весь контрольный пункт одни, предложили развернуть грузовик. Дальнобойщик принципиально отказался.

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"Если бы они стояли по моему маршруту, то я бы поехал. Здесь места для разворота моей машины нет. Ломать я ее не буду", – рассказал водитель Андрей.

За неповиновение полицейские конфисковали права и техпаспорт. Рейс сорвался, хотя законодательства не нарушал, возмущается водитель.



Из-за проверок образуются очереди из грузовиков / Фото 24 канала



Правоохранители проверяют вес грузовиков / Фото 24 канала

Копы отмечают, что процедуру должны пройти все. Допустимая грузоподъемность для транспорта разная, но не должна превышать 40 тонн.

Много ли нарушителей

За час проверки правоохранители не обнаружили ни одного нарушителя. Однако это скорее случайность, считают представители Укртрансбезопасности, ведь за одно только утро выписали штрафов на несколько тысяч евро.

"Проверено более 30 транспортных средств и составлено более чем 6 материалов на автомобильных перевозчиков, которые перевозили груз с превышением весовых параметров. Максимальная сумма у нас была – 2 400 евро", – сказал представитель Укртрансбезопасности Вадим Опря.

Пункты габаритно-весового контроля в пределах области будут постоянно меняться – предупредили правоохранители.

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