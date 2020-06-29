Правоохоронці посилили перевірки великогабаритних вантажівок. Передусім тому, що забиті під зав'язку фури руйнують дороги на цій проблемі нещодавно наголошував і президент. Активно ловити недобросовісних шоферів почали і в Кропивницькому. Чи дотримуються далекобійники вагового режиму та що думають про жорсткі перевірки – читайте далі.

На одній із трас у Кропивницькому вишикувалася черга з фур. Один з водіїв у коментарі 24 каналу розповів, що йому довелось стояти 2 години. Він їхав зі Знам'янки, коли його спинили копи. Оскільки ваги на весь контрольний пункт одні, запропонували розвернути вантажівку. Далекобійник принципово відмовився.

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"Якби вони стояли по моєму маршруту, то я б поїхав. Тут місця для розвороту моєї машини немає. Ламати я її не буду", – розповів водій Андрій.

Через непокору поліцейські конфіскували права та техпаспорт. Рейс зірвався, хоча законодавства не порушував, обурюється водій.



Через перевірки утворюються черги з вантажівок / Фото 24 каналу



Правоохоронці перевіряють вагу вантажівок / Фото 24 каналу

Копи наголошують, що процедуру повинні пройти всі. Допустима вантажність для транспорту різна, але не повинна перевищувати 40 тонн.

Чи багато порушників

За годину перевірки правоохоронці не виявили жодного порушника. Однак це радше, випадковість, вважають представники Укртрансбезпеки, адже за один тільки ранок виписали штрафів на кілька тисяч євро.

"Перевірено більше ніж 30 транспортних засобів і складено більше ніж 6 матеріалів на автомобільних перевізників, які перевозили вантаж з перевищенням вагових параметрів. Максимальна сума у нас була – 2 400 євро", – сказав представники Укртрансбезпеки Вадим Опря.

Пункти габаритно-вагового контролю в межах області будуть постійно змінюватися – попередили правоохоронці.

Яка сума штрафів за перевищення встановлених габаритно-вагових норм