Всего в течение двух суток правоохранители проверили 6 200 заведений по всей Украине. 355 из них оказались нарушителями карантинных ограничений.

Нарушителей карантина оштрафуют

К проверкам привлекли сразу 640 рейдовых групп. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

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В общем проверили:

3500 предприятий торговли;

2000 заведений питания;

850 ночных клубов и развлекательных заведений.

За несоблюдение карантинных ограничений правоохранители составили 355 административных протоколов:

28 из них в отношении директоров развлекательных заведений;

100 – в отношении руководителей заведений общественного питания;

227 – в отношении директоров заведений торговли.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан – от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен.

Рейтинг регионов-нарушителей:

Винницкая область;

Львовская область;

Одесская область;

Тернопольская область;

город Киев.

Обратите внимание! С начала карантина полиция уже оформила 14 569 протоколов, начато 176 уголовных производств.



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