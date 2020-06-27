Проверки заведений в разгаре: где больше всего нарушителей карантина – видео
Всего в течение двух суток правоохранители проверили 6 200 заведений по всей Украине. 355 из них оказались нарушителями карантинных ограничений.
Нарушителей карантина оштрафуют
К проверкам привлекли сразу 640 рейдовых групп. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.
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В общем проверили:
- 3500 предприятий торговли;
- 2000 заведений питания;
- 850 ночных клубов и развлекательных заведений.
За несоблюдение карантинных ограничений правоохранители составили 355 административных протоколов:
- 28 из них в отношении директоров развлекательных заведений;
- 100 – в отношении руководителей заведений общественного питания;
- 227 – в отношении директоров заведений торговли.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан – от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен.
Рейтинг регионов-нарушителей:
- Винницкая область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Тернопольская область;
- город Киев.
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