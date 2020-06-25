Украинцам, которые не будут носить маску в общественном месте, придется заплатить штраф. Наказание в случае нарушений карантина ждет и компании.

Активно следить за учреждениями-нарушителями начали уже с понедельника, 22 июня. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина, сообщает 24 канал.

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"Уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение социальной дистанции и мероприятий масочного режима, мер дезинфекции", – заявил глава правительства.

Шмыгаль уточнил в интервью "НВ", что штрафовать будут за отсутствие масок в общественных местах и ​​общественном транспорте. Штрафы придется заплатить и владельцами этих общественных мест и транспорта.

Наказание началось с правительства

Тем, кто не будет носить маску в здании Кабмина, будут снимать премии. Из-за нарушителей штрафы будут накладывать и на руководство. Если кого-то поймают без маски в коридоре, то

снимают всю премию самому нарушителю;

отменяют премию его или ее руководителю отдела;

снимают премию главе департамента.

Маски и респираторы: как ими пользоваться

Сначала следует помыть руки с мылом или использовать антисептическое средство.

Нельзя касаться к маске руками, когда она на лице. Если очень надо, то только чистыми.

Как только маска становится влажной, ее нужно менять и при этом не касаться руками внутренней части. После этого руки следует снова тщательно вымыть.

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