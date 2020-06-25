Шмыгаль обещает наказание для украинцев за отсутствие масок
Украинцам, которые не будут носить маску в общественном месте, придется заплатить штраф. Наказание в случае нарушений карантина ждет и компании.
Активно следить за учреждениями-нарушителями начали уже с понедельника, 22 июня. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина, сообщает 24 канал.
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"Уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение социальной дистанции и мероприятий масочного режима, мер дезинфекции", – заявил глава правительства.
Шмыгаль уточнил в интервью "НВ", что штрафовать будут за отсутствие масок в общественных местах и общественном транспорте. Штрафы придется заплатить и владельцами этих общественных мест и транспорта.
Наказание началось с правительства
Тем, кто не будет носить маску в здании Кабмина, будут снимать премии. Из-за нарушителей штрафы будут накладывать и на руководство. Если кого-то поймают без маски в коридоре, то
- снимают всю премию самому нарушителю;
- отменяют премию его или ее руководителю отдела;
- снимают премию главе департамента.
Маски и респираторы: как ими пользоваться
- Сначала следует помыть руки с мылом или использовать антисептическое средство.
- Нельзя касаться к маске руками, когда она на лице. Если очень надо, то только чистыми.
- Как только маска становится влажной, ее нужно менять и при этом не касаться руками внутренней части. После этого руки следует снова тщательно вымыть.
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- Повторное использование одноразовой маски только повышает риск заболевания.
- Маска должна плотно прилегать к коже. Если у вас густая борода или усы – использование респиратора не имеет смысла.