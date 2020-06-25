Українцям, які не будуть носити маску у громадському місці, доведеться заплатити штраф. Покарання у разі порушень карантинних обмежень чекає і на компанії.

Активно слідкувати за установами-порушниками почали вже від понеділка, 22 червня. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну, повідомляє 24 канал.

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"Шановні громадяни України, ми будемо продовжувати політику покарань за недотримання соціальної дистанції та заходів масочного режиму, заходів дезінфекції", – заявив глава уряду.

Шмигаль уточнив в інтерв’ю "НВ", що штрафуватимуть за відсутність масок в громадських місцях та громадському транспорті. Штрафи доведеться сплатити і власниками цих громадських місць та транспорту.

Покарання почались з уряду

Тим, хто не носитиме маску у будівлі Кабміну, зніматимуть премії. Через порушників штрафи накладатимуть і на керівництво. Якщо когось спіймають без маски на коридорі, то

знімають всю премію самому порушнику;

скасовують премію його або її керівникові відділу;

знімають премію голові департаменту.

Маски та респіратори: як ними користуватись

Спершу слід помити руки з милом або використати антисептичний засіб.

Не можна торкатись до маски руками, коли вона на обличчі. Якщо дуже треба, то лише чистими.

Як тільки маска стає вологою, її потрібно змінювати і при цьому не торкатись руками внутрішньої частини. Після цього руки слід знову ретельно вимити.

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