Перевірки закладів у розпалі: де найбільше порушників карантину – відео
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Всього протягом двох діб правоохоронці перевірили 6 200 закладів по всій України. 355 з них виявились порушниками карантинних обмежень.
Порушників карантину оштрафують
До перевірок залучили одразу 640 рейдових груп. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.
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Загалом перевірили:
- 3500 закладів торгівлі;
- 2000 закладів харчування;
- 850 нічних клубів та розважальних закладів.
За недотримання карантинних обмежень правоохоронці склали 355 адміністративних протоколів:
- 28 з них стосовно директорів розважальних закладів;
- 100 – щодо керівників закладів громадського харчування;
- 227 – щодо директорів закладів торгівлі.
Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян – від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.
Рейтинг регіонів-порушників:
- Вінницька область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Тернопільська область;
- місто Київ.
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