Всього протягом двох діб правоохоронці перевірили 6 200 закладів по всій України. 355 з них виявились порушниками карантинних обмежень.

Порушників карантину оштрафують

До перевірок залучили одразу 640 рейдових груп. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

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Загалом перевірили:

3500 закладів торгівлі;

2000 закладів харчування;

850 нічних клубів та розважальних закладів.

За недотримання карантинних обмежень правоохоронці склали 355 адміністративних протоколів:

28 з них стосовно директорів розважальних закладів;

100 – щодо керівників закладів громадського харчування;

227 – щодо директорів закладів торгівлі.

Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян – від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Рейтинг регіонів-порушників:

Вінницька область;

Львівська область;

Одеська область;

Тернопільська область;

місто Київ.

Зверніть увагу! З початку карантину поліція уже оформила 14 569 протоколів, розпочато 176 кримінальних проваджень.



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